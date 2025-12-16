Все рецепты
Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"
Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается практически со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, мясом.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и зеленью.
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Вареные яйца 4 шт.
- Филе сельди 200 г
- Горчица в зернах 1 ч.л.
- Сметана 1 ст. л.
- Майонез 1 ст. л.
- Зелень любая
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарезать кубиком.
2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.
3. Заправить горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и можно сразу подавать.
