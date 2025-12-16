Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
177
Рецепт салата

Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается практически со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, мясом. 

Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и зеленью. 

Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

Ингредиенты:

  • Вареная свекла 
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Филе сельди 200 г
  • Горчица в зернах 1 ч.л. 
  • Сметана 1 ст. л.
  • Майонез 1 ст. л.
  • Зелень любая 
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Натереть свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарезать кубиком.

Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.

Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

3. Заправить горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и можно сразу подавать.

Новогодний салат из свеклы "Розовый фламинго": вкуснее и проще, чем "Шуба"

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты