Салаты из свеклы можно готовить хоть каждый день. Стоит отметить, что свекла хорошо сочетается практически со всеми овощами, а также зеленью, бобовыми, сельдью, мясом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сельдью и зеленью.

Ингредиенты:

Вареная свекла

Вареные яйца 4 шт.

Филе сельди 200 г

Горчица в зернах 1 ч.л.

Сметана 1 ст. л.

Майонез 1 ст. л.

Зелень любая

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть свеклу. Яйца, огурцы и сельдь нарезать кубиком.

2. Добавить измельченный зеленый лук и зелень.

3. Заправить горчицей, сметаной и майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и можно сразу подавать.

