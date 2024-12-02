Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и бюджетных салатов. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, яйцами, крабовыми палочкам, филе, креветками.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного салата из пекинской капусты, с филе и сыром.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 400 г

Майонез

Соль, перец – по вкусу

Филе – 2 шт.

Зелень укропа – 50 г

Сыр твердый – 200 г

Помидоры – 2 шт.

Для украшения:

Сыр плавленый тостовый (в стыках) 4 шт.

Черемша, зелень лук

Шпажки

Способ приготовления:

1. Заранее отварите филе и дайте остыть.

2. Пекинскую капусту разделите, вырежьте жесткую часть, нарежьте небольшими кусочками и сразу заправьте майонезом или сметаной, перемешайте немного и выложить на блюдо.

3. Сверху выложите куриное филе, смажьте майонезом, посыпьте укропом и натертым сыром, сверху выложите дольки помидора. Дайте пропитаться 20 минут. Декорируйте салат зеленью и сыром!

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