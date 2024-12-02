Новогодний салат "Подснежник" из бюджетных продуктов: из чего приготовить эффектное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и бюджетных салатов. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, яйцами, крабовыми палочкам, филе, креветками.

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Салат из пекинской капусты

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного салата из пекинской капусты, с филе и сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 400 г
  • Майонез
  • Соль, перец – по вкусу
  • Филе – 2 шт.
  • Зелень укропа – 50 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Помидоры – 2 шт.

Для украшения:

  • Сыр плавленый тостовый (в стыках) 4 шт.
  • Черемша, зелень лук
  • Шпажки

Способ приготовления:

1. Заранее отварите филе и дайте остыть.

2. Пекинскую капусту разделите, вырежьте жесткую часть, нарежьте небольшими кусочками и сразу заправьте майонезом или сметаной, перемешайте немного и выложить на блюдо.

Приготовление блюда

3. Сверху выложите куриное филе, смажьте майонезом, посыпьте укропом и натертым сыром, сверху выложите дольки помидора. Дайте пропитаться 20 минут. Декорируйте салат зеленью и сыром!

Готовое блюдо

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