Новогодний салат "Подснежник" из бюджетных продуктов: из чего приготовить эффектное блюдо
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и бюджетных салатов. И к тому же она идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, яйцами, крабовыми палочкам, филе, креветками.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении и вкусного салата из пекинской капусты, с филе и сыром.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 400 г
- Майонез
- Соль, перец – по вкусу
- Филе – 2 шт.
- Зелень укропа – 50 г
- Сыр твердый – 200 г
- Помидоры – 2 шт.
Для украшения:
- Сыр плавленый тостовый (в стыках) 4 шт.
- Черемша, зелень лук
- Шпажки
Способ приготовления:
1. Заранее отварите филе и дайте остыть.
2. Пекинскую капусту разделите, вырежьте жесткую часть, нарежьте небольшими кусочками и сразу заправьте майонезом или сметаной, перемешайте немного и выложить на блюдо.
3. Сверху выложите куриное филе, смажьте майонезом, посыпьте укропом и натертым сыром, сверху выложите дольки помидора. Дайте пропитаться 20 минут. Декорируйте салат зеленью и сыром!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: