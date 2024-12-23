Если вы хотите приготовить по-настоящему эффектное и сытное блюдо для новогоднего стола, выбирайте вкусный и сытный салат из куриного филе, с овощами и сыром.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного новогоднего салата "Золотая змея", который очень просто готовится.

Ингредиенты:

отварная куриная грудка – 1 шт.

лук – 1 шт.

свежий огурец – 2 шт.

сыр – 150 г

яйца – 3 шт

кукуруза 150 г

майонез

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком грудку, лук и огурцы.

2. Сыр и яйца натрите.

3. Соберите салат слоями: грудка, майонез, яйца, майонез, кукуруза, майонез, лук, майонез, тертое яйцо, сверху украсьте свежим огурцом.

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