Новогодний салат "Золотая змея": рецепт эффектного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить по-настоящему эффектное и сытное блюдо для новогоднего стола, выбирайте вкусный и сытный салат из куриного филе, с овощами и сыром. 

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Вкусный салат

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного новогоднего салата "Золотая змея", который очень просто готовится.

Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:

  • отварная куриная грудка – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • свежий огурец – 2 шт.
  • сыр – 150 г
  • яйца – 3 шт
  • кукуруза 150 г
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком грудку, лук и огурцы.

Приготовления блюда

2. Сыр и яйца натрите.

Сыр и яйца

3. Соберите салат слоями: грудка, майонез, яйца, майонез, кукуруза, майонез, лук, майонез, тертое яйцо, сверху украсьте свежим огурцом.

Готовый салат

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