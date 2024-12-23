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Новогодний салат "Золотая змея": рецепт эффектного и бюджетного блюда
Если вы хотите приготовить по-настоящему эффектное и сытное блюдо для новогоднего стола, выбирайте вкусный и сытный салат из куриного филе, с овощами и сыром.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного новогоднего салата "Золотая змея", который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- свежий огурец – 2 шт.
- сыр – 150 г
- яйца – 3 шт
- кукуруза 150 г
- майонез
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком грудку, лук и огурцы.
2. Сыр и яйца натрите.
3. Соберите салат слоями: грудка, майонез, яйца, майонез, кукуруза, майонез, лук, майонез, тертое яйцо, сверху украсьте свежим огурцом.
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