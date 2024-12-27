Новогодняя "Мимоза": что добавить в блюдо для яркого и оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Один из самых простых домашних салатов – "Мимоза". Для ее приготовления можно использовать рыбные консервы, а также запеченную скумбрию, красную рыбу.

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Как вкусно приготовить ''Мимозу''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 2-3 картофелины
  • 2 моркови
  • 2 банка консервированных сардин
  • 120 г. плавленого сыра
  • 4 яйца
  • 200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките при 180 С 60 минут. Готовые овощи охлаждаем, очищаем и натираем на большой терке.

Овощи для блюда

2. Лук мелко нарезаем, добавляем соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавляем лучок к сардинам.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее выкладываем сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.

Приготовление салата

4. Даем салату настояться в холодильнике и подаем к столу!

Готовый салат

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