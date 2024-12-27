Новогодняя "Мимоза": что добавить в блюдо для яркого и оригинального вкуса
Один из самых простых домашних салатов – "Мимоза". Для ее приготовления можно использовать рыбные консервы, а также запеченную скумбрию, красную рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 2-3 картофелины
- 2 моркови
- 2 банка консервированных сардин
- 120 г. плавленого сыра
- 4 яйца
- 200-250 г. майонеза
Способ приготовления:
1. Овощи сварите или запеките при 180 С 60 минут. Готовые овощи охлаждаем, очищаем и натираем на большой терке.
2. Лук мелко нарезаем, добавляем соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавляем лучок к сардинам.
3. Соберите салат слоями: первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее выкладываем сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.
4. Даем салату настояться в холодильнике и подаем к столу!
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