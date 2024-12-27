Один из самых простых домашних салатов – "Мимоза". Для ее приготовления можно использовать рыбные консервы, а также запеченную скумбрию, красную рыбу.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении "Мимозы" с сардиной и плавленным сыром.

Ингредиенты:

1 луковица

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ст.л. уксуса

2-3 картофелины

2 моркови

2 банка консервированных сардин

120 г. плавленого сыра

4 яйца

200-250 г. майонеза

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките при 180 С 60 минут. Готовые овощи охлаждаем, очищаем и натираем на большой терке.

2. Лук мелко нарезаем, добавляем соль, сахар, уксус, заливаем горячей водой и маринуем 15 минут. После сливаем воду и добавляем лучок к сардинам.

3. Соберите салат слоями: первым слоем выкладываем картофель и промазываем майонезом, далее выкладываем сардины с луком и сверху затираем плавленым сыром. Далее слой моркови с майонезом, затем белок с майонезом и последним слоем – натертый на мелкой терке желток.

4. Даем салату настояться в холодильнике и подаем к столу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: