Новогодняя закуска "Шуба" из свеклы и сельди: проще и вкуснее, чем салат

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Свекла – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов на каждый день, закусок. Еще из нее можно сделать вкусные соусы, заправки.

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Легкая закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 2 больших свеклы
  • 3-4 средних картофеля
  • 2 моркови
  • 2 яйца
  • 1 маленький лук
  • 200 г сельди
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца сварите, все охлаждаем.

Овощи для блюда

2. Овощи почистите и натрите маленькой терке, нарежьте мелко лук, сельдь кубиком.

Основа для закуски

3. Отожмите из свеклы сок и соедините свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсолите. Добавьте натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь, перемешайте.

Приготовление закуски

4. С помощью пищевой пленки сформируйте шарики и охладите в холодильнике 1 час!

Готовая закуска

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