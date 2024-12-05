Свекла – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов на каждый день, закусок. Еще из нее можно сделать вкусные соусы, заправки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.

Ингредиенты:

2 больших свеклы

3-4 средних картофеля

2 моркови

2 яйца

1 маленький лук

200 г сельди

2 ст.л. майонеза

соль

Способ приготовления:

1. Овощи запеките в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца сварите, все охлаждаем.

2. Овощи почистите и натрите маленькой терке, нарежьте мелко лук, сельдь кубиком.

3. Отожмите из свеклы сок и соедините свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсолите. Добавьте натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь, перемешайте.

4. С помощью пищевой пленки сформируйте шарики и охладите в холодильнике 1 час!

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