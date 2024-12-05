Новогодняя закуска "Шуба" из свеклы и сельди: проще и вкуснее, чем салат
Свекла – очень полезный и бюджетный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов на каждый день, закусок. Еще из нее можно сделать вкусные соусы, заправки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.
Ингредиенты:
- 2 больших свеклы
- 3-4 средних картофеля
- 2 моркови
- 2 яйца
- 1 маленький лук
- 200 г сельди
- 2 ст.л. майонеза
- соль
Способ приготовления:
1. Овощи запеките в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца сварите, все охлаждаем.
2. Овощи почистите и натрите маленькой терке, нарежьте мелко лук, сельдь кубиком.
3. Отожмите из свеклы сок и соедините свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсолите. Добавьте натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь, перемешайте.
4. С помощью пищевой пленки сформируйте шарики и охладите в холодильнике 1 час!
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