Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

Екатерина Ягович
Кулинария
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Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

Привычная для нас матча может на время сдать позиции, поскольку в тренды активно продвигается инстаграммный напиток "Ube latte", который очень красиво смотрится и имеет немало преимуществ для здоровья. Лавандовый напиток обращает на себя внимание, поскольку имеет не только неповторимый вид, но и нежный сладкий вкус. Тенденцию на напиток уже успели подхватить французские кофейни, где они стали визитной карточкой определенных мест.

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Редакция FoodOboz расскажет, из чего на самом деле делают трендовый Ube latte. В этом напитке есть довольно интересный ингредиент.

Что такое Ube latte

Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

Этот напиток производится на основе молока и фиолетового плода убе, который по вкусу напоминает сладкий картофель. Филиппинский ямс широко используется в традиционной кулинарии, особенно в десертах, благодаря насыщенному цвету и фисташково-ванильному вкусу. Фиолетовый картофель убе в разы дешевле матчи – 12 евро за килограмм против 300 евро.

Несмотря на свой невероятный вкус, фиолетовый ямс имеет ряд преимуществ.

Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

Напиток богат антиоксидантами и содержит немало клетчатки, которая способствует пищеварению. Убе содержит витамины А и С, которые улучшают нашу иммунную систему и придают коже красивый вид.

Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

Благодаря низкой калорийности напиток подходит для тех, кто любит сладкое, но стремится к сбалансированному питанию. Стоит только следить за добавленным количеством сахара и напиток останется полезной альтернативой традиционным сладким напиткам.

Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

А вот вишенкой на торте есть то, что в этом напитке вообще нет кофеина, поэтому его можно пить в любое время дня, без риска нарушить сонный режим. В сети Ube latte приобретает популярность, поэтому имеет все шансы подвинуть матчу и стать новым любимым напитком для многих.

Новый тренд для кофеманов: из чего готовят нашумевший фиолетовый латте

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