Кетчуп – это одна из самых популярных добавок к блюдам в мире. Существует очень много его видов и способов упаковки. И каждый человек обязательно найдет для себя тот, что придется ему по вкусу больше всего.

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Также, каждый выбирает себе самый удобный способ хранения кетчупа. Кто хранит его в холодильнике, в то время как другие считают, что этот продукт следует держать при комнатной температуре. Но теперь, благодаря видео в TikTok от пользователя с ником whichuk, вы точно будете знать, как правильно хранить кетчуп.

Как оказалось, определить где именно следует хранить кетчуп, очень просто. Для этого достаточно взять в руки его упаковку и внимательно прочитать. Там вы увидите надпись: "охладить после открытия", или "подавать охлажденным". То есть пока упаковка кетчупа закрыта, его можно хранить при комнатной температуре.

Но сразу после открытия, а также непосредственно перед подачей, кетчуп следует положить в холодильник. Именно там он приобретет свой правильный, насыщенный вкус. Кроме этого, в холодильнике кетчуп будет храниться лучше, особенно если он сделан без использования метода пастеризации.

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