Обед из кабачков за 20 минут: получится очень вкусно
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Кабачки считаются одним из самых популярных летних овощей, ведь они быстро готовятся и хорошо сочетаются с различными продуктами. В этом рецепте овощи тушатся со специями и сметаной, благодаря чему приобретают нежную текстуру и насыщенный вкус. Блюдо может быть самостоятельным обедом или дополнением к мясу, рыбе или крупам.
Идея приготовления вкусных тушеных каабчков на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 1 большой или 2 небольшие
- сладкий перец – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сметана 15–20% – 200 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- свежий укроп – для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте средними кусочками. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой или кубиками.
2. В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Выложите кабачки и перец, обжаривайте на среднем огне до мягкости овощей.
3. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в сковородку. Сразу всыпьте соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку.
4. Перемешайте овощи и тушите несколько минут, пока томаты начнут выделять сок.
5. Добавьте сметану, тщательно перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы соус стал однородным и нежным.
6. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанным свежим укропом.
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