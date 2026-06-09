Кабачки считаются одним из самых популярных летних овощей, ведь они быстро готовятся и хорошо сочетаются с различными продуктами. В этом рецепте овощи тушатся со специями и сметаной, благодаря чему приобретают нежную текстуру и насыщенный вкус. Блюдо может быть самостоятельным обедом или дополнением к мясу, рыбе или крупам.

Идея приготовления вкусных тушеных каабчков на обед опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 1 большой или 2 небольшие

сладкий перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

сметана 15–20% – 200 г

оливковое масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

свежий укроп – для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте средними кусочками. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте соломкой или кубиками.

2. В большой сковороде разогрейте оливковое масло. Выложите кабачки и перец, обжаривайте на среднем огне до мягкости овощей.

3. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в сковородку. Сразу всыпьте соль, перец, сушеный чеснок и копченую паприку.

4. Перемешайте овощи и тушите несколько минут, пока томаты начнут выделять сок.

5. Добавьте сметану, тщательно перемешайте все ингредиенты и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы соус стал однородным и нежным.

6. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанным свежим укропом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: