Горох – простая и доступная основа для супов, пюре или каши. Однако многим знакомо разочарование, когда бобы долго не размягчаются даже после длительного кипения. Все потому, что этот продукт требует определенной подготовки перед варкой. Если знать несколько простых приемов, горох станет нежным и готовым уже через 15-20 минут.

Перед тем как варить, горох нужно хорошо промыть несколько раз до прозрачной воды. Это помогает смыть остатки мучнистой клейковины, из-за которой бобы запечатываются и хуже впитывают влагу. После промывки горох лучше набухает и равномерно проваривается.

Замачивание: горячая вода работает лучше

Чтобы горох быстрее сварился, его стоит залить именно горячей водой, а не холодной. Теплая вода способствует быстрому набуханию и смягчению оболочки. Оставьте горох в такой воде на несколько часов или на ночь – это сократит время варки в разы. На следующий день он станет мягким уже через 15 минут после закипания.

Что делать, если горох не разваривается

Иногда, даже после замачивания, горох остается твердым. В этом случае поможет небольшая хитрость – подлить немного холодной воды прямо во время варки. Это ненадолго остановит кипение, даст гороху отдохнуть и размягчиться изнутри. Главное – не переваривать и не доводить до активного бурления. Горох должен именно распариваться, а не бурлить в кипятке.

Простой рецепт идеального гороха

1. Промойте горох несколько раз до прозрачной воды.

2. Залейте его горячей водой и оставьте на ночь.

3. Утром варите на слабом огне 15-20 минут, время от времени снимая пену.

4. Если нужно, долейте немного холодной воды для более мягкой текстуры.

5. Готовый горох должен быть нежным, но не разваренным в кашу.

