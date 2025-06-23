Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков
Кабачковый торт – идеальная летняя закуска, которая нравится всем. Для такого блюда нужно пожарить тонкие овощные блины, которые нужно перемазать нежной начинкой. Прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного торта из кабачковых блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. С простым рецептом справится каждая хозяйка.
Ингредиенты:
- кабачки – 750-800 г кабачков
- соль – 1 ч.л. соли
- яйца – 4 шт.
- сметана – 50 г
- мука – 125 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- плавленый сыр – 140 г
- майонез – 150 г
- чеснок – 3-4 зубчика
- помидоры по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупной терке.
2. Добавить соль, перемешать и отставить на 10-15 минут.
3. Выжать из кабачков выделившийся сок и добавить к ним яйца, сметану, соль, перец и тщательно перемешать.
4. Далее добавить муку и перемешать до однородной консистенции.
5. Жарить кабачковые блины на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
6. Для начинки к натертому плавленому сыру добавить майонез, измельченный чеснок, соль, перец и тщательно перемешать.
7. На каждый блинчик выложить по 2 ст.л. начинки.
8. Равномерно смазать и выложить нарезанные кольцами томаты.
9. Последний блинчик также слегка смазать, выложить внутрь уже нарезанные кубиками томаты.
10. По краям украсить зеленью и оставить тортик в холодильнике на 1-2 часа для пропитки.
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