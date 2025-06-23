Кабачковый торт – идеальная летняя закуска, которая нравится всем. Для такого блюда нужно пожарить тонкие овощные блины, которые нужно перемазать нежной начинкой. Прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного торта из кабачковых блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. С простым рецептом справится каждая хозяйка.

Ингредиенты:

кабачки – 750-800 г кабачков

соль – 1 ч.л. соли

яйца – 4 шт.

сметана – 50 г

мука – 125 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

плавленый сыр – 140 г

майонез – 150 г

чеснок – 3-4 зубчика

помидоры по вкусу

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупной терке.

2. Добавить соль, перемешать и отставить на 10-15 минут.

3. Выжать из кабачков выделившийся сок и добавить к ним яйца, сметану, соль, перец и тщательно перемешать.

4. Далее добавить муку и перемешать до однородной консистенции.

5. Жарить кабачковые блины на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Для начинки к натертому плавленому сыру добавить майонез, измельченный чеснок, соль, перец и тщательно перемешать.

7. На каждый блинчик выложить по 2 ст.л. начинки.

8. Равномерно смазать и выложить нарезанные кольцами томаты.

9. Последний блинчик также слегка смазать, выложить внутрь уже нарезанные кубиками томаты.

10. По краям украсить зеленью и оставить тортик в холодильнике на 1-2 часа для пропитки.

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