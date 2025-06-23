Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

Кабачковый торт – идеальная летняя закуска, которая нравится всем. Для такого блюда нужно пожарить тонкие овощные блины, которые нужно перемазать нежной начинкой. Прекрасно подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного торта из кабачковых блинов опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. С простым рецептом справится каждая хозяйка.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 750-800 г кабачков
  • соль – 1 ч.л. соли
  • яйца – 4 шт.
  • сметана – 50 г
  • мука – 125 г
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • плавленый сыр – 140 г
  • майонез – 150 г
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • помидоры  по вкусу
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

1. Кабачки натереть на крупной терке.

2. Добавить соль, перемешать и отставить на 10-15 минут.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

3. Выжать из кабачков выделившийся сок и добавить к ним яйца, сметану, соль, перец и тщательно перемешать.

4. Далее добавить муку и перемешать до однородной консистенции.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

5. Жарить кабачковые блины на хорошо разогретой сковороде на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Для начинки к натертому плавленому сыру добавить майонез, измельченный чеснок, соль, перец и тщательно перемешать.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

7. На каждый блинчик выложить по 2 ст.л. начинки.

8. Равномерно смазать и выложить нарезанные кольцами томаты.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

9. Последний блинчик также слегка смазать, выложить внутрь уже нарезанные кубиками томаты.

10. По краям украсить зеленью и оставить тортик в холодильнике на 1-2 часа для пропитки.

Обязательно приготовьте этим летом: делимся рецептом вкусного торта из кабачков

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