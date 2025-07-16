Обязательно приготовьте этим летом: рецепт тирамису со свежими ягодами и без яиц
Тирамису – популярный итальянский десерт, для которого можно использовать сочные летние ягоды. Вкус получится в меру сладким, очень нежным и легким. А самое главное – сырые яйца для следующего рецепта вам не понадобятся, что делает лакомство максимально безопасным.
Идея приготовления ягодного тирамису опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- смородина (можно заменить на смесь ягод) – 400 г
- сахар – 4-5 ст.л. (регулируй по своему вкусу)
- игристое вино – 200 мл.
- маскарпоне – 250 г
- жирные холодные сливки (33-35%) – 200 мл.
- сахарная пудра – 4-5 ст.л.
- печенье савоярди – по необходимости
- ежевика для украшения – горсть
Способ приготовления:
1. Взбить смородину с сахаром в блендере до однородного пюре.
2. Перелить в сотейник, добавить игристое и прогреть на среднем огне, не доводя до кипения (только до появления легких пузырьков).
3. Оставить остыть.
4. Охлажденная пропитка лучше впитывается и не размокает савоярди.
5. В холодной миске взбить маскарпоне, холодные сливки и сахарную пудру до густой, устойчивой консистенции.
6. Крем должен быть мягким, но держать форму. Не взбивайте крем слишком долго, чтобы избежать зернистости. Достаточно 2-3 минуты на средней скорости.
7. Далее нужно быстро погружать савоярди в ягодную пропитку (на 1-2 секунды) и выложить первый слой в форму.
8. Покрыть половиной крема. Повторить слои – савоярди, крем.
9. Сверху украсить ежевикой, мятой или посыпать ягодным порошком или тертым шоколадом.
10. Поставить десерт в холодильник на 2-3 часа или на ночь, чтобы слои стабилизировались и вкусы соединились.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: