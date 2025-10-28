Обязательно приготовьте этой осенью: вкусная капуста "Лепесток" с морковью и свеклой
Осень – лучшая пора для приготовления домашних заготовок. Именно сейчас овощи сочные и ароматные, а блюдо с ними получается особенно вкусным. Один из самых популярных сезонных рецептов – капуста "Пелюстка". Она имеет привлекательный розовый цвет, приятную хрусткость и легкий пряный аромат. Такая капуста станет отличной закуской к любому блюду и будет храниться в холодильнике несколько недель.
Как приготовить вкусную капусту "Пелюстка" рассказала фудблогер anzhelikavasishcheva в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 2 кг.
- свекла – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
Ингредиенты для рассола (на 1 литр, нужно около 1,5 л):
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 60 г
- масло – 100 мл.
- уксус 9% – 100 мл.
- перец черный горошком – 6-8 шт.
- перец душистый – 3 шт.
- лавровый лист – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте крупными кусочками, чтобы она сохранила форму во время маринования.
2. Свеклу и морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или кружочками.
3. В глубокую емкость или контейнер выкладывайте овощи слоями, чередуя капусту, морковь и свеклу.
4. Для приготовления рассола налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, специи и растительное масло. Доведите смесь до кипения, проварите 2-3 минуты, после чего влейте уксус.
5. Горячим рассолом залейте овощи, чтобы они были полностью покрыты.
6. Оставьте капусту остыть до комнатной температуры, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник на двое суток.
7. Уже через 48 часов блюдо готово – хрустящее, ароматное и ярко-розовое.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: