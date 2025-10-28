Осень – лучшая пора для приготовления домашних заготовок. Именно сейчас овощи сочные и ароматные, а блюдо с ними получается особенно вкусным. Один из самых популярных сезонных рецептов – капуста "Пелюстка". Она имеет привлекательный розовый цвет, приятную хрусткость и легкий пряный аромат. Такая капуста станет отличной закуской к любому блюду и будет храниться в холодильнике несколько недель.

Видео дня

Как приготовить вкусную капусту "Пелюстка" рассказала фудблогер anzhelikavasishcheva в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 2 кг.

свекла – 2 шт.

морковь – 1 шт.

Ингредиенты для рассола (на 1 литр, нужно около 1,5 л):

вода – 1 л

соль – 2 ст.л.

сахар – 60 г

масло – 100 мл.

уксус 9% – 100 мл.

перец черный горошком – 6-8 шт.

перец душистый – 3 шт.

лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте крупными кусочками, чтобы она сохранила форму во время маринования.

2. Свеклу и морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой или кружочками.

3. В глубокую емкость или контейнер выкладывайте овощи слоями, чередуя капусту, морковь и свеклу.

4. Для приготовления рассола налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, специи и растительное масло. Доведите смесь до кипения, проварите 2-3 минуты, после чего влейте уксус.

5. Горячим рассолом залейте овощи, чтобы они были полностью покрыты.

6. Оставьте капусту остыть до комнатной температуры, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник на двое суток.

7. Уже через 48 часов блюдо готово – хрустящее, ароматное и ярко-розовое.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: