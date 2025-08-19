Обязательно приготовьте к чаю в этом сезоне: вкусный пирог с сочными персиками и крошкой

Именно сейчас к чаю можно приготовить вкусный пирог с сочными персиками. Сезон плодов продолжается, поэтому десерт получится очень ароматным и сочным. Сверху на нежное тесто добавьте крошку из песочного теста – после выпекания она станет хрустящей.

Идея приготовления сладкого пирога с персиками и крошкой опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 180 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 150 мл. кефира
  • 100 мл масла без запаха
  • 300 г муки
  • 10 г разрыхлителя

Ингредиенты для крошки:

  • 50 г муки
  • 50 г сахара
  • 35 г сливочного масла

Для начинки:

  • персики, абрикосы или ягоды

Способ приготовления:

1. Для крошки к муке добавить сахар, сливочное масло.

2. Перетереть до состояния крошки и отправить в холодильник.

3. Для теста в миску разбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар.

4. Взбить венчиком.

5. Влить кефир комнатной температуры и масло.

6. Перемешать и ввести муку с разрыхлителем.

7. Замешать тесто.

8. Форму для выпекания застелить пергаментом и смазать растительным маслом.

9. Вылить тесто и равномерно распределить лопаткой. Сверху выложить нарезанные персики или другие фрукты или ягоды.

10. Посыпать крошкой и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов.

