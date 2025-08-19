Обязательно приготовьте к чаю в этом сезоне: вкусный пирог с сочными персиками и крошкой
Именно сейчас к чаю можно приготовить вкусный пирог с сочными персиками. Сезон плодов продолжается, поэтому десерт получится очень ароматным и сочным. Сверху на нежное тесто добавьте крошку из песочного теста – после выпекания она станет хрустящей.
Идея приготовления сладкого пирога с персиками и крошкой опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 180 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 150 мл. кефира
- 100 мл масла без запаха
- 300 г муки
- 10 г разрыхлителя
Ингредиенты для крошки:
- 50 г муки
- 50 г сахара
- 35 г сливочного масла
Для начинки:
- персики, абрикосы или ягоды
Способ приготовления:
1. Для крошки к муке добавить сахар, сливочное масло.
2. Перетереть до состояния крошки и отправить в холодильник.
3. Для теста в миску разбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар.
4. Взбить венчиком.
5. Влить кефир комнатной температуры и масло.
6. Перемешать и ввести муку с разрыхлителем.
7. Замешать тесто.
8. Форму для выпекания застелить пергаментом и смазать растительным маслом.
9. Вылить тесто и равномерно распределить лопаткой. Сверху выложить нарезанные персики или другие фрукты или ягоды.
10. Посыпать крошкой и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов.
