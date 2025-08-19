Именно сейчас к чаю можно приготовить вкусный пирог с сочными персиками. Сезон плодов продолжается, поэтому десерт получится очень ароматным и сочным. Сверху на нежное тесто добавьте крошку из песочного теста – после выпекания она станет хрустящей.

Идея приготовления сладкого пирога с персиками и крошкой опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

180 г сахара

10 г ванильного сахара

150 мл. кефира

100 мл масла без запаха

300 г муки

10 г разрыхлителя

Ингредиенты для крошки:

50 г муки

50 г сахара

35 г сливочного масла

Для начинки:

персики, абрикосы или ягоды

Способ приготовления:

1. Для крошки к муке добавить сахар, сливочное масло.

2. Перетереть до состояния крошки и отправить в холодильник.

3. Для теста в миску разбить яйца, добавить сахар и ванильный сахар.

4. Взбить венчиком.

5. Влить кефир комнатной температуры и масло.

6. Перемешать и ввести муку с разрыхлителем.

7. Замешать тесто.

8. Форму для выпекания застелить пергаментом и смазать растительным маслом.

9. Вылить тесто и равномерно распределить лопаткой. Сверху выложить нарезанные персики или другие фрукты или ягоды.

10. Посыпать крошкой и отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 170 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: