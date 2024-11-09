Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок
Хачапури – настоящая душа грузинской кухни, которая готовится из дрожжевого теста и сыра. Много лет назад это блюдо вошло в рационы украинцев и стало как родное. Именно поэтому со временем начали появляться более облегченные, быстрые и модернизированные рецепты этого блюда под украинские реалии.
Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Кудрявцева Елена. Она опубликовала рецепт ленивых хачапури, с приготовлением которых справится даже ребенок.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог – 300 гр
- Яйца – 3 шт
- Твердый сыр – 70 гр
- Рисовая мука – 70 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Сливочное масло – 30 гр по желанию
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Если творог слишком зернистый – добавьте к нему яйца и перебейте блендером.
2. В случае, если фракции творога нормального размера просто смешайте все ингредиенты в глубокой емкости и доведите до однородности.
3. Последний этап – добавление твердого сыра, натертого на большой терке.
4. Отправляем тесто на хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, разравниваем, накрываем крышкой и жарим, пока верхняя часть теста не схватится.
5. Переворачиваем хачапури и жарим до золотистости.
6. Готовые хачапури смазываем сливочным маслом.
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