Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
141
Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

Хачапури – настоящая душа грузинской кухни, которая готовится из дрожжевого теста и сыра. Много лет назад это блюдо вошло в рационы украинцев и стало как родное. Именно поэтому со временем начали появляться более облегченные, быстрые и модернизированные рецепты этого блюда под украинские реалии.

Видео дня

Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Кудрявцева Елена. Она опубликовала рецепт ленивых хачапури, с приготовлением которых справится даже ребенок.

Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

Ингредиенты

  • Кисломолочный творог – 300 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Твердый сыр – 70 гр
  • Рисовая мука – 70 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Сливочное масло – 30 гр по желанию
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Если творог слишком зернистый – добавьте к нему яйца и перебейте блендером.

Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

2. В случае, если фракции творога нормального размера просто смешайте все ингредиенты в глубокой емкости и доведите до однородности.

3. Последний этап – добавление твердого сыра, натертого на большой терке.

Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

4. Отправляем тесто на хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, разравниваем, накрываем крышкой и жарим, пока верхняя часть теста не схватится.

5. Переворачиваем хачапури и жарим до золотистости.

Очень ленивые хачапури: справится даже ребенок

6. Готовые хачапури смазываем сливочным маслом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты хачапури:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты