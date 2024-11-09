Хачапури – настоящая душа грузинской кухни, которая готовится из дрожжевого теста и сыра. Много лет назад это блюдо вошло в рационы украинцев и стало как родное. Именно поэтому со временем начали появляться более облегченные, быстрые и модернизированные рецепты этого блюда под украинские реалии.

Видео дня

Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Кудрявцева Елена. Она опубликовала рецепт ленивых хачапури, с приготовлением которых справится даже ребенок.

Ингредиенты

Кисломолочный творог – 300 гр

Яйца – 3 шт

Твердый сыр – 70 гр

Рисовая мука – 70 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Сливочное масло – 30 гр по желанию

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Если творог слишком зернистый – добавьте к нему яйца и перебейте блендером.

2. В случае, если фракции творога нормального размера просто смешайте все ингредиенты в глубокой емкости и доведите до однородности.

3. Последний этап – добавление твердого сыра, натертого на большой терке.

4. Отправляем тесто на хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, разравниваем, накрываем крышкой и жарим, пока верхняя часть теста не схватится.

5. Переворачиваем хачапури и жарим до золотистости.

6. Готовые хачапури смазываем сливочным маслом.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты хачапури: