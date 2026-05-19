Очень ночная и сочная печень в апельсиновом соусе: как вкусно приготовить
Куриная печень в апельсиновом соусе – это простое блюдо, которое приятно удивляет нежным вкусом и ароматом. Благодаря сочетанию цитрусового сока, меда и легкой горчинки соуса печень получается очень сочной и мягкой. Такой рецепт прекрасно подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Главное — не пересушить печень во время жарки.
Идея приготовления сочной куриной печени в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- апельсин – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- мед или сахар – 2 ч.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- масло – для жарки
- сливочное масло – небольшой кусочек
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для начала хорошо промойте куриную печень и уберите пленки, жилки и лишний жир. После этого обсушите ее бумажными полотенцами. Это поможет получить красивую румяную корочку во время жарки.
2. Апельсин разрежьте и выжмите сок. Также натрите немного цедры — ее понадобится совсем немного для аромата.
3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
4. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите печень в один слой и жарьте примерно по 3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Важно не пережарить продукт, чтобы он остался нежным внутри. Готовую печень переложите на тарелку.
5. В ту же сковородку добавьте немного сливочного масла и высыпьте лук. Обжаривайте его 5-7 минут до мягкости и легкой золотистости.
6. После этого влейте апельсиновый сок, добавьте мед, горчицу, соевый соус и немного цедры. Хорошо перемешайте и готовьте несколько минут, пока соус не станет немного гуще.
7. Верните печень обратно в сковороду и тушите еще 2-3 минуты, чтобы все вкусы хорошо соединились.
8. Подавайте готовую печень горячей вместе с любимым гарниром. Благодаря апельсиновому соусу блюдо получается ароматным, сочным и очень нежным.
