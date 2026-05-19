Куриная печень в апельсиновом соусе – это простое блюдо, которое приятно удивляет нежным вкусом и ароматом. Благодаря сочетанию цитрусового сока, меда и легкой горчинки соуса печень получается очень сочной и мягкой. Такой рецепт прекрасно подойдет как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Главное — не пересушить печень во время жарки.

Идея приготовления сочной куриной печени в апельсиновом соусе опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

апельсин – 1 шт.

лук – 1 шт.

мед или сахар – 2 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

масло – для жарки

сливочное масло – небольшой кусочек

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала хорошо промойте куриную печень и уберите пленки, жилки и лишний жир. После этого обсушите ее бумажными полотенцами. Это поможет получить красивую румяную корочку во время жарки.

2. Апельсин разрежьте и выжмите сок. Также натрите немного цедры — ее понадобится совсем немного для аромата.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

4. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите печень в один слой и жарьте примерно по 3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Важно не пережарить продукт, чтобы он остался нежным внутри. Готовую печень переложите на тарелку.

5. В ту же сковородку добавьте немного сливочного масла и высыпьте лук. Обжаривайте его 5-7 минут до мягкости и легкой золотистости.

6. После этого влейте апельсиновый сок, добавьте мед, горчицу, соевый соус и немного цедры. Хорошо перемешайте и готовьте несколько минут, пока соус не станет немного гуще.

7. Верните печень обратно в сковороду и тушите еще 2-3 минуты, чтобы все вкусы хорошо соединились.

8. Подавайте готовую печень горячей вместе с любимым гарниром. Благодаря апельсиновому соусу блюдо получается ароматным, сочным и очень нежным.

