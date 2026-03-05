Замечательный вариант домашней выпечки к чаю – рыхлый лимонный кекс. Он получается очень ароматным и нежным на вкус. Для этого рецепта вам понадобится и сердцевина лимона, и его цедра.

Идея приготовления воздушного лимонного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

1 лимон

3 яйца

170 г сахара

200 мл. кефира

100 г сливочного масла

2,5-3 стакана муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 ст.л. мака (можно не добавлять)

Ингредиенты для глазури:

2 ст.л. сахарной пудры

лимонный сок

Способ приготовления:

1. Снять цедру с лимона и срезать кожуру.

2 В блендере перемешать яйца, мякоть лимона, сахар, кефир, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель.

3. Добавить мак.

4. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

5. горячий кекс покрыть глазурью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: