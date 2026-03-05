Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Очень воздушный и ароматный: как приготовить вкусный лимонный кекс к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
348
Замечательный вариант домашней выпечки к чаю – рыхлый лимонный кекс. Он получается очень ароматным и нежным на вкус. Для этого рецепта вам понадобится и сердцевина лимона, и его цедра.

Идея приготовления воздушного лимонного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 лимон
  • 3 яйца
  • 170 г сахара
  • 200 мл. кефира
  • 100 г сливочного масла
  • 2,5-3 стакана муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. мака (можно не добавлять)

Ингредиенты для глазури:

  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • лимонный сок

Способ приготовления:

1. Снять цедру с лимона и срезать кожуру.

2 В блендере перемешать яйца, мякоть лимона, сахар, кефир, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель.

3. Добавить мак.

4. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

5. горячий кекс покрыть глазурью.

