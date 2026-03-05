Все рецепты
Очень воздушный и ароматный: как приготовить вкусный лимонный кекс к чаю
Замечательный вариант домашней выпечки к чаю – рыхлый лимонный кекс. Он получается очень ароматным и нежным на вкус. Для этого рецепта вам понадобится и сердцевина лимона, и его цедра.
Идея приготовления воздушного лимонного кекса к чаю опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 лимон
- 3 яйца
- 170 г сахара
- 200 мл. кефира
- 100 г сливочного масла
- 2,5-3 стакана муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. мака (можно не добавлять)
Ингредиенты для глазури:
- 2 ст.л. сахарной пудры
- лимонный сок
Способ приготовления:
1. Снять цедру с лимона и срезать кожуру.
2 В блендере перемешать яйца, мякоть лимона, сахар, кефир, растопленное сливочное масло, муку и разрыхлитель.
3. Добавить мак.
4. Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.
5. горячий кекс покрыть глазурью.
