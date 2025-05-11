Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

Хрустящие огурцы сухого посола – отличная закуска на любой случай. Для того, чтобы ее приготовить, вам даже не понадобится уксус. Вкус овощей вас приятно удивит.

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Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера smachnolehko в Instagram. Для того, чтобы приготовить огурцы по этому рецепту, вам понадобится пакет.

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 кг.
  • соль – 1 ст.л.
  • чеснок – 3-4зубчика
  • сахар – 1 ст.л.
  • укроп, петрушка

Способ приготовления:

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

1. Огурцы помыть и отрезать кончики.

2. Можно разрезать на части или оставить целыми.

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

3. Положить овощи в пакет.

4. Добавить измельченные укроп и петрушку.

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

5. Натереть чеснок или нарезать полосками.

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

6. Добавить соль, сахар.

7. Закрыть пакет и хорошо перемешать.

Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски

8. Пакет положить в холодильник и уже через 4-8 часов можно есть.

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