Хрустящие огурцы сухого посола – отличная закуска на любой случай. Для того, чтобы ее приготовить, вам даже не понадобится уксус. Вкус овощей вас приятно удивит.

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Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера smachnolehko в Instagram. Для того, чтобы приготовить огурцы по этому рецепту, вам понадобится пакет.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.

соль – 1 ст.л.

чеснок – 3-4зубчика

сахар – 1 ст.л.

укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть и отрезать кончики.

2. Можно разрезать на части или оставить целыми.

3. Положить овощи в пакет.

4. Добавить измельченные укроп и петрушку.

5. Натереть чеснок или нарезать полосками.

6. Добавить соль, сахар.

7. Закрыть пакет и хорошо перемешать.

8. Пакет положить в холодильник и уже через 4-8 часов можно есть.

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