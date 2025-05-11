Огурцы сухого посола в пакете: делимся элементарным рецептом сезонной закуски
Хрустящие огурцы сухого посола – отличная закуска на любой случай. Для того, чтобы ее приготовить, вам даже не понадобится уксус. Вкус овощей вас приятно удивит.
Идея приготовления хрустящих огурцов сухого посола опубликована на странице фудблогера smachnolehko в Instagram. Для того, чтобы приготовить огурцы по этому рецепту, вам понадобится пакет.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.
- соль – 1 ст.л.
- чеснок – 3-4зубчика
- сахар – 1 ст.л.
- укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть и отрезать кончики.
2. Можно разрезать на части или оставить целыми.
3. Положить овощи в пакет.
4. Добавить измельченные укроп и петрушку.
5. Натереть чеснок или нарезать полосками.
6. Добавить соль, сахар.
7. Закрыть пакет и хорошо перемешать.
8. Пакет положить в холодильник и уже через 4-8 часов можно есть.
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