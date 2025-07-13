Удачные оладьи – пышные, воздушные и очень нежные внутри. Для того, чтобы достичь такого эффекта, приготовьте тесто для изделий на кефире. Также очень важно соблюдать правильную последовательность добавления ингредиентов и технологии замешивания.

Идея приготовления идеальных воздушных оладий опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл.

яйцо – 2 шт.

мука – 430 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

сода – 0,5 ч.л.

ванильный сахар – по желанию

Способ приготовления:

1. В миску налить кефир (комнатной температуры).

2. Разбить яйца (тоже не из холодильника).

3. Добавить щепотку соли, сахар и взбить все венчиком.

4. К этой массе постепенно добавить просеянную муку.

5. Вымешать все до однородности (тесто должно получиться густое).

6. Добавить в тесто последнюю ложку муки и соду.

7. Хорошо вымешать и оставить на 2 минуты, чтобы тесто набухло (больше перемешивать не нужно).

8. Разогреть сковородку с достаточным количеством масла и жарить оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: