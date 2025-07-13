Оладьи, как пух: делимся самым удачным рецептом теста на кефире
Удачные оладьи – пышные, воздушные и очень нежные внутри. Для того, чтобы достичь такого эффекта, приготовьте тесто для изделий на кефире. Также очень важно соблюдать правильную последовательность добавления ингредиентов и технологии замешивания.
Идея приготовления идеальных воздушных оладий опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл.
- яйцо – 2 шт.
- мука – 430 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- сода – 0,5 ч.л.
- ванильный сахар – по желанию
Способ приготовления:
1. В миску налить кефир (комнатной температуры).
2. Разбить яйца (тоже не из холодильника).
3. Добавить щепотку соли, сахар и взбить все венчиком.
4. К этой массе постепенно добавить просеянную муку.
5. Вымешать все до однородности (тесто должно получиться густое).
6. Добавить в тесто последнюю ложку муки и соду.
7. Хорошо вымешать и оставить на 2 минуты, чтобы тесто набухло (больше перемешивать не нужно).
8. Разогреть сковородку с достаточным количеством масла и жарить оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.
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