Оливье без колбасы: рассказываем, с чем блюдо будет вкуснее и делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Оливье – самый простой и быстрый зимний салат. Готовится он в классическом варианте с колбасой, но, ее можно заменить любым мясом, креветками, языком вареным, а также просто сыром и бобовыми.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного оливье без колбасы, но с вареным мясом. 

Ингредиенты:

  •  Мясо отварное (филе говядины) – 300 г
  •  Картофель отварной – 2 шт. (большие)
  •  Морковь отварная – 3 шт. (средние)
  •  Яйца отварные – 4-5 шт.
  •  Огурец свежий – 1 шт. (большой)
  •  Огурец маринованный – 3 шт. (средние)
  •  Лук зеленый – 1/2 пучка
  •  Укроп свежий – 1/2 пучка
  •  Майонез – 4 ст. л.
  •  Соль – по вкусу
  •  Черный молотый перец – по вкусу
  •  Зеленый горошек консервированный – 1 банка

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мясо, картофель, морковь, огурцы, лук и яйца.

2. Заправьте салат майонезом, добавьте зеленый лук, зелень, специи и горошек, перемешайте.

Поставьте в холодильник на час! 

