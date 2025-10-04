Видео дня
Оливье без колбасы: рассказываем, с чем блюдо будет вкуснее и делимся рецептом
Оливье – самый простой и быстрый зимний салат. Готовится он в классическом варианте с колбасой, но, ее можно заменить любым мясом, креветками, языком вареным, а также просто сыром и бобовыми.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного оливье без колбасы, но с вареным мясом.
Ингредиенты:
- Мясо отварное (филе говядины) – 300 г
- Картофель отварной – 2 шт. (большие)
- Морковь отварная – 3 шт. (средние)
- Яйца отварные – 4-5 шт.
- Огурец свежий – 1 шт. (большой)
- Огурец маринованный – 3 шт. (средние)
- Лук зеленый – 1/2 пучка
- Укроп свежий – 1/2 пучка
- Майонез – 4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Зеленый горошек консервированный – 1 банка
Способ приготовления:
1. Нарежьте мясо, картофель, морковь, огурцы, лук и яйца.
2. Заправьте салат майонезом, добавьте зеленый лук, зелень, специи и горошек, перемешайте.
Поставьте в холодильник на час!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: