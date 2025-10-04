Оливье – самый простой и быстрый зимний салат. Готовится он в классическом варианте с колбасой, но, ее можно заменить любым мясом, креветками, языком вареным, а также просто сыром и бобовыми.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного оливье без колбасы, но с вареным мясом.

Ингредиенты:

Мясо отварное (филе говядины) – 300 г

Картофель отварной – 2 шт. (большие)

Морковь отварная – 3 шт. (средние)

Яйца отварные – 4-5 шт.

Огурец свежий – 1 шт. (большой)

Огурец маринованный – 3 шт. (средние)

Лук зеленый – 1/2 пучка

Укроп свежий – 1/2 пучка

Майонез – 4 ст. л.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Зеленый горошек консервированный – 1 банка

Способ приготовления:

1. Нарежьте мясо, картофель, морковь, огурцы, лук и яйца.

2. Заправьте салат майонезом, добавьте зеленый лук, зелень, специи и горошек, перемешайте.

Поставьте в холодильник на час!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: