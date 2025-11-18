Один из самых простых и вкусных домашних салата – оливье. Готовить его можно с солеными и свежими огурцами, а также колбасу можно заменить филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе и без жирного майонеза.

Ингредиенты:

Морковь

Лук

Картофель

Филе

Огурец свежий

Соус:

Желтки 6 шт.

Сметана 20% 6 столовых ложек

Сушеный чеснок 2 ч.л.

Горчица 2 ч.л.

Соль по вкусу

Сок лимона 4 ч.л.

Масло тыквенных семечек 3 ложки

Способ приготовления:

1. Порежьте овощи кубиком.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: