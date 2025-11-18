Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат

Один из самых простых и вкусных домашних салата – оливье. Готовить его можно с солеными и свежими огурцами, а также колбасу можно заменить филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе и без жирного майонеза. 

Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат

Ингредиенты:

  • Морковь 
  • Лук
  • Картофель
  • Филе 
  • Огурец свежий 

Соус: 

  • Желтки 6 шт.
  • Сметана 20% 6 столовых ложек
  • Сушеный чеснок 2 ч.л.
  • Горчица 2 ч.л.
  • Соль по вкусу
  • Сок лимона 4 ч.л.
  • Масло тыквенных семечек 3 ложки

Способ приготовления: 

1. Порежьте овощи кубиком.

Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат

2. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.

Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты