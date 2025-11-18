Все рецепты
Оливье без майонеза: рассказываем, чем заменить соус и как приготовить вкусный салат
Один из самых простых и вкусных домашних салата – оливье. Готовить его можно с солеными и свежими огурцами, а также колбасу можно заменить филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с филе и без жирного майонеза.
Ингредиенты:
- Морковь
- Лук
- Картофель
- Филе
- Огурец свежий
Соус:
- Желтки 6 шт.
- Сметана 20% 6 столовых ложек
- Сушеный чеснок 2 ч.л.
- Горчица 2 ч.л.
- Соль по вкусу
- Сок лимона 4 ч.л.
- Масло тыквенных семечек 3 ложки
Способ приготовления:
1. Порежьте овощи кубиком.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса, заправьте салат и перемешайте.
