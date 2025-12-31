Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Оливье классический для новогоднего стола: делимся "первым" рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
42
Салат оливье – отличное блюдо для праздничного стола, особенно – новогоднего. В классическом варианте салат готовится с колбасой, но ее можно легко заменить вареным филе, красной рыбой и креветками. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного праздничного классического оливье с колбасой и горошком. 

Ингредиенты:

  • Вареный картофель 250 г
  • Вареная морковь 250 г
  • Соленые огурцы 250 г
  • Зеленый лук по вкусу
  • Консервированный горошек 250 г
  • Вареные яйца 4 шт.
  • Вареная колбаса лекарственная 350 г
  • Майонез по вкусу
  • Укроп для украшения
  • Гранат для декора

Способ приготовления: 

1. Нарежьте картофель, морковь, соленые огурцы и вареные яйца мелкими кубиками. Добавьте горошек и измельченный зеленый лук. Положите щедрую порцию вареной колбасы. 

2. Заправьте салат майонезом и перемешайте до однородной текстуры.

3. Делаем праздничную подачу: ставим внутрь разъемного кольца бокал, формируем вокруг оливье в виде "венчика", снимаем кольцо — и получаем идеальную ровную форму. Добавляем немного укропа и несколько зерен граната — и блюдо выглядит по-настоящему оригинально и празднично!

