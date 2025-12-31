Оливье классический для новогоднего стола: делимся "первым" рецептом
Салат оливье – отличное блюдо для праздничного стола, особенно – новогоднего. В классическом варианте салат готовится с колбасой, но ее можно легко заменить вареным филе, красной рыбой и креветками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного праздничного классического оливье с колбасой и горошком.
Ингредиенты:
- Вареный картофель 250 г
- Вареная морковь 250 г
- Соленые огурцы 250 г
- Зеленый лук по вкусу
- Консервированный горошек 250 г
- Вареные яйца 4 шт.
- Вареная колбаса лекарственная 350 г
- Майонез по вкусу
- Укроп для украшения
- Гранат для декора
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель, морковь, соленые огурцы и вареные яйца мелкими кубиками. Добавьте горошек и измельченный зеленый лук. Положите щедрую порцию вареной колбасы.
2. Заправьте салат майонезом и перемешайте до однородной текстуры.
3. Делаем праздничную подачу: ставим внутрь разъемного кольца бокал, формируем вокруг оливье в виде "венчика", снимаем кольцо — и получаем идеальную ровную форму. Добавляем немного укропа и несколько зерен граната — и блюдо выглядит по-настоящему оригинально и празднично!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: