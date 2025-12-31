Салат оливье – отличное блюдо для праздничного стола, особенно – новогоднего. В классическом варианте салат готовится с колбасой, но ее можно легко заменить вареным филе, красной рыбой и креветками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного праздничного классического оливье с колбасой и горошком.

Ингредиенты:

Вареный картофель 250 г

Вареная морковь 250 г

Соленые огурцы 250 г

Зеленый лук по вкусу

Консервированный горошек 250 г

Вареные яйца 4 шт.

Вареная колбаса лекарственная 350 г

Майонез по вкусу

Укроп для украшения

Гранат для декора

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель, морковь, соленые огурцы и вареные яйца мелкими кубиками. Добавьте горошек и измельченный зеленый лук. Положите щедрую порцию вареной колбасы.

2. Заправьте салат майонезом и перемешайте до однородной текстуры.

3. Делаем праздничную подачу: ставим внутрь разъемного кольца бокал, формируем вокруг оливье в виде "венчика", снимаем кольцо — и получаем идеальную ровную форму. Добавляем немного укропа и несколько зерен граната — и блюдо выглядит по-настоящему оригинально и празднично!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: