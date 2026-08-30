Омлет по-новому: добавьте внутрь сытную начинку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Рецепт сытного омлета с начинкой
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Омлет можно приготовить не только в виде обычной яичной массы на сковороде. Если добавить в него овощи, тунец и сыр, а затем постепенно свернуть в рулет, получится интересное и сытное блюдо. Такой омлет подойдет для завтрака или быстрого ужина. Готовится он из простых продуктов и не требует много времени.

Идея приготовления сытного омлета с начинкой опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Рецепт сытного омлета

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.
  • твёрдый сыр – по вкусу
  • консервированный тунец – по вкусу
  • лук – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • укроп – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Взбиваем яйца

1. Сначала приготовьте начинку. Лук, помидор и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками. Укроп мелко порубите, а твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Тунец достаньте из банки и, при необходимости, слегка раздавите вилкой.

2. Яйца разбейте в миску, добавьте соль и взбейте венчиком до однородной массы. Сильно взбивать её не нужно.

Обжариваем омлет

3. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и налейте небольшое количество яичной смеси. Распределите её тонким слоем, чтобы получился своеобразный омлетный блин. Когда нижняя часть подрумянится, осторожно переверните его на другую сторону.

4. На один край готового омлета выложите немного тунца, овощей и сыра. Заверните омлет примерно на один оборот, оставив часть сковороды свободной.

Добавляем начинку

5. На свободное место налейте еще немного яичной смеси. Когда она начнет схватываться, снова добавьте начинку и тертый сыр, после чего продолжайте заворачивать рулет.

6. Повторяйте эти действия, пока не используете все яйца и начинку. В результате должен получиться большой плотный омлет-рулет. В конце хорошо прогрейте его на сковороде со всех сторон, чтобы яйца полностью приготовились, а сыр внутри расплавился.

Готовый омлет

7. Готовый омлет переложите на тарелку, дайте ему немного остыть и посыпьте свежим укропом. Перед подачей рулет можно нарезать на порционные кусочки.

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