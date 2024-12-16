Омлет с рыбой и брокколи на завтрак: как подать, чтобы ребенок съел все
Омлет – лучший вариант завтрака. Именно в таком блюде можно объединить много полезных компонентов. И они будут действительно вкусными.
Идея приготовления полезного омлета для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Кушанье понравится всем.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- мелко нарезанная рыба – 2 ст.л.
- измельченной брокколи/или натереть – 2 ст.л.
- шпинат – щепотка
Способ приготовления:
1. В мисочку сложить яйцо, рыбу и брокколи, взбить вилкой.
2. Рыбу можно мелко нарезать сырую или отварить.
3. Рыба хек или лосось или дорадо.
4. Можно приготовить на пару.
5. Высыпать эту смесь в смазанную маслом формочку и в пароварку или водяную баню. А можно на маленькой сковороде под крышкой и маленьким огнем.
6. Готовить минут 10.
7. Проверить готовность, пронзив серединку. Текстура должна быть ячеистая.
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