Омлет – лучший вариант завтрака. Именно в таком блюде можно объединить много полезных компонентов. И они будут действительно вкусными.

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Идея приготовления полезного омлета для детей опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (nina.dubrovska nutrition) в Instagram. Кушанье понравится всем.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

мелко нарезанная рыба – 2 ст.л.

измельченной брокколи/или натереть – 2 ст.л.

шпинат – щепотка

Способ приготовления:

1. В мисочку сложить яйцо, рыбу и брокколи, взбить вилкой.

2. Рыбу можно мелко нарезать сырую или отварить.

3. Рыба хек или лосось или дорадо.

4. Можно приготовить на пару.

5. Высыпать эту смесь в смазанную маслом формочку и в пароварку или водяную баню. А можно на маленькой сковороде под крышкой и маленьким огнем.

6. Готовить минут 10.

7. Проверить готовность, пронзив серединку. Текстура должна быть ячеистая.

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