Пирог "Покрывало" – очень оригинальная и вкусная выпечка для семейного чаепития. В таком десерте сочетаются простые, но любимые всеми ингредиенты. К тому же, готовое блюдо имеет очень привлекательный вид и точно понравится всем.

Идея приготовления пирога "Покрывало" к чаю опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.

Ингредиенты на шоколадную часть:

5 яиц

160 г сахара

масло 100 мл.

мука 160 г

какао 3 ст.л.

разрыхлитель 2 ч.л.

ванилин 5 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пены.

2. Добавить масло, вымешать, просеять муку, какао и разрыхлитель.

3. Добавить ванилин, размешать до однородности.

Ингредиенты для творожной части:

300 г творога

100 г сахара

1 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

1. Творог с сахаром и крахмалом взбить до однородности.

2. Переместить в кондитерский мешок.

3. Форму смазать растительным маслом, вылить тесто.

4. Сверху нарисовать сеточку из сыра грубой насадкой.

5. Выпекать при температуре 180 г в разогретой духовке 35 минут.

