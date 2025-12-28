Оригинальный пирог "Покрывало" к чаю: делимся рецептом вкусной выпечки
Пирог "Покрывало" – очень оригинальная и вкусная выпечка для семейного чаепития. В таком десерте сочетаются простые, но любимые всеми ингредиенты. К тому же, готовое блюдо имеет очень привлекательный вид и точно понравится всем.
Идея приготовления пирога "Покрывало" к чаю опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram.
Ингредиенты на шоколадную часть:
- 5 яиц
- 160 г сахара
- масло 100 мл.
- мука 160 г
- какао 3 ст.л.
- разрыхлитель 2 ч.л.
- ванилин 5 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до пены.
2. Добавить масло, вымешать, просеять муку, какао и разрыхлитель.
3. Добавить ванилин, размешать до однородности.
Ингредиенты для творожной части:
- 300 г творога
- 100 г сахара
- 1 ст.л. крахмала
Способ приготовления:
1. Творог с сахаром и крахмалом взбить до однородности.
2. Переместить в кондитерский мешок.
3. Форму смазать растительным маслом, вылить тесто.
4. Сверху нарисовать сеточку из сыра грубой насадкой.
5. Выпекать при температуре 180 г в разогретой духовке 35 минут.
