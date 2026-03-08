Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку
Салаты из моркови стали трендовыми в социальных сетях в последнее время. Это неудивительно, потому что овощ имеет много пользы, а также он очень вкусный и сочный. Готовится блюдо за считанные минуты, а весь секрет вкуса в пикантной заправке.
Идея приготовления трендового салата из моркови опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 3 шт.
- масло – 4 ст.л.
- соевый соус – 4 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- лимонный сок или уксус – 1 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- кунжут поджаренный – 2 ст.л.
- зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. В банке смешать масло, соевый соус, измельченный чеснок, лимонный сок (или уксус), мед, кунжут и зеленый лук.
2. Морковь нарезать слайсами с помощью овощечистки.
3. Добавить морковь к маринаду.
4. Хорошо перемешать.
5. Оставить мариноваться хотя бы на пару часов.
6. Во время маринования периодически встряхивать банку.
7. Подавать к столу.
