Салаты из моркови стали трендовыми в социальных сетях в последнее время. Это неудивительно, потому что овощ имеет много пользы, а также он очень вкусный и сочный. Готовится блюдо за считанные минуты, а весь секрет вкуса в пикантной заправке.

Идея приготовления трендового салата из моркови опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 3 шт.

масло – 4 ст.л.

соевый соус – 4 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

лимонный сок или уксус – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

кунжут поджаренный – 2 ст.л.

зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. В банке смешать масло, соевый соус, измельченный чеснок, лимонный сок (или уксус), мед, кунжут и зеленый лук.

2. Морковь нарезать слайсами с помощью овощечистки.

3. Добавить морковь к маринаду.

4. Хорошо перемешать.

5. Оставить мариноваться хотя бы на пару часов.

6. Во время маринования периодически встряхивать банку.

7. Подавать к столу.

