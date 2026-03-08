Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
441
Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

Салаты из моркови стали трендовыми в социальных сетях в последнее время. Это неудивительно, потому что овощ имеет много пользы, а также он очень вкусный и сочный. Готовится блюдо за считанные минуты, а весь секрет вкуса в пикантной заправке.

Идея приготовления трендового салата из моркови опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

Ингредиенты:

  • морковь – 3 шт.
  • масло – 4 ст.л.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • лимонный сок или уксус – 1 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • кунжут поджаренный – 2 ст.л.
  • зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

1. В банке смешать масло, соевый соус, измельченный чеснок, лимонный сок (или уксус), мед, кунжут и зеленый лук.

2. Морковь нарезать слайсами с помощью овощечистки.

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

3. Добавить морковь к маринаду.

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

4. Хорошо перемешать.

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

5. Оставить мариноваться хотя бы на пару часов.

6. Во время маринования периодически встряхивать банку.

Оригинальный салат из моркови: нарежьте овощ слайсами и добавьте пикантную заправку

7. Подавать к столу.

