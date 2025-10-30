Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
270
Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

Осенью тыква становится настоящим фаворитом на кухне. Из нее можно приготовить не только десерты или запеканки, но и сытные первые блюда. Один из самых удачных вариантов – нежный крем-суп из тыквы. Он получается густым, ароматным и прекрасно согревает в прохладное время года. А небольшое количество специй или дополнительных ингредиентов сделает вкус более выразительным и пикантным.

Идея приготовления питательного крем-супа из тыквы для ужина опубликована на странице фудблогера bohdanaklymenko в Instagram.

Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

Ингредиенты:

  • тыква – 600 г
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сливки или молоко – 150 мл.
  • сливочное масло – 30 г
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • соль, черный перец – по вкусу
  • мускатный орех или карри – по желанию
  • тыквенные семечки или сухарики – для подачи

Способ приготовления:

Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

1. Тыкву, картофель и морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите, чеснок раздавите.

2. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное и сливочное масло.

3. Добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Затем положите морковь и тыкву, готовьте еще несколько минут, помешивая.

Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

4. Добавьте картофель, залейте кипятком или овощным бульоном так, чтобы он лишь покрывал овощи.

5. Посолите, поперчите, накройте крышкой и варите на среднем огне около 20 минут до мягкости тыквы.

Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

6. Снимите кастрюлю с огня, остудите несколько минут и измельчите все блендером до однородной консистенции.

7. Влейте сливки или молоко, поставьте на огонь еще на несколько минут, не доводя до кипения.

Осенний крем-суп с тыквой для питательного ужина: что стоит добавить для пикантности

8. По желанию добавьте щепотку мускатного ореха или щепотку карри – это подчеркнет сладость тыквы и придаст пикантности.

9. Разлейте крем-суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками или хрустящими сухариками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты