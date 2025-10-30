Осенью тыква становится настоящим фаворитом на кухне. Из нее можно приготовить не только десерты или запеканки, но и сытные первые блюда. Один из самых удачных вариантов – нежный крем-суп из тыквы. Он получается густым, ароматным и прекрасно согревает в прохладное время года. А небольшое количество специй или дополнительных ингредиентов сделает вкус более выразительным и пикантным.

Идея приготовления питательного крем-супа из тыквы для ужина опубликована на странице фудблогера bohdanaklymenko в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 600 г

картофель – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливки или молоко – 150 мл.

сливочное масло – 30 г

растительное масло – 1 ст.л.

соль, черный перец – по вкусу

мускатный орех или карри – по желанию

тыквенные семечки или сухарики – для подачи

Способ приготовления:

1. Тыкву, картофель и морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками. Лук измельчите, чеснок раздавите.

2. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное и сливочное масло.

3. Добавьте лук и чеснок, обжарьте до мягкости. Затем положите морковь и тыкву, готовьте еще несколько минут, помешивая.

4. Добавьте картофель, залейте кипятком или овощным бульоном так, чтобы он лишь покрывал овощи.

5. Посолите, поперчите, накройте крышкой и варите на среднем огне около 20 минут до мягкости тыквы.

6. Снимите кастрюлю с огня, остудите несколько минут и измельчите все блендером до однородной консистенции.

7. Влейте сливки или молоко, поставьте на огонь еще на несколько минут, не доводя до кипения.

8. По желанию добавьте щепотку мускатного ореха или щепотку карри – это подчеркнет сладость тыквы и придаст пикантности.

9. Разлейте крем-суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками или хрустящими сухариками.

