Осенний морковный кекс, как в "Гарри Поттере": как приготовить дома с ребенком

Эрика Ильина
Моя столовая
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Осенний морковный кекс, как в 'Гарри Поттере': как приготовить дома с ребенком

Осень – время ароматных и вкусных кексов, подаваемых с кружкой горячего чая. В такие моменты в теле и на душе становится теплее, а дом наполняется уютом от невероятного аромата выпечки.

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На сегодняшний день одним из самых популярных рецептов кекса в мире является тот, по которому его готовила миссис Уизли в книге о Гарри Поттере. Как приготовить такой кекс самостоятельно, в TikTok рассказала фудблогер с ником ev.malinevska.

Осенний морковный кекс, как в ''Гарри Поттере'': как приготовить дома с ребенком

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт
  • Сахар – 200 гр
  • Подсолнечное масло – 250 гр
  • Морковь – 400 гр
  • Миндальная мука\молотые грецкие орехи – 100 гр
  • Мука орешника\кокосовая – 100 гр
  • Пшеничная мука – 250 гр
  • Разрыхлитель – 2 гр

Ингредиенты для глазури

  • Крем-творог – 100 гр
  • Сок лимона
  • Сахарная пудра – 3 ст.л.
  • Фисташки

Способ приготовления

1.Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и тщательно присыпаем ее мукой. Разогреваем духовку до 180°С.

Осенний морковный кекс, как в ''Гарри Поттере'': как приготовить дома с ребенком

2. Смешиваем в миске яйца, сахар, растительное масло и корицу. Взбиваем смесь ручным миксером в однородную текстуру.

3. Откладываем примерно 2 ст. л. натертой моркови в отдельную маленькую миску – ее будем использовать для украшения кекса.

4. Оставшуюся морковь вместе с миндальной и ореховой мукой тщательно вмешиваем в яичную массу.

Осенний морковный кекс, как в ''Гарри Поттере'': как приготовить дома с ребенком

5. Добавляем небольшими порциями пшеничную муку и разрыхлитель, чтобы не образовывалось комочков. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпечки и запекаемся на 45-50 мин.

6. Пока кекс охлаждается, готовим глазурь: в небольшой миске взбиваем ручным миксером крем-сыр и лимонный сок. Добавляем сахарную пудру, продолжая взбивать все миксером.

Осенний морковный кекс, как в ''Гарри Поттере'': как приготовить дома с ребенком

7. Охлажденный кекс украшаем глазурью, натертой морковью и измельченными фисташками.

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