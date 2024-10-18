Осень – время ароматных и вкусных кексов, подаваемых с кружкой горячего чая. В такие моменты в теле и на душе становится теплее, а дом наполняется уютом от невероятного аромата выпечки.

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На сегодняшний день одним из самых популярных рецептов кекса в мире является тот, по которому его готовила миссис Уизли в книге о Гарри Поттере. Как приготовить такой кекс самостоятельно, в TikTok рассказала фудблогер с ником ev.malinevska.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт

Сахар – 200 гр

Подсолнечное масло – 250 гр

Морковь – 400 гр

Миндальная мука\молотые грецкие орехи – 100 гр

Мука орешника\кокосовая – 100 гр

Пшеничная мука – 250 гр

Разрыхлитель – 2 гр

Ингредиенты для глазури

Крем-творог – 100 гр

Сок лимона

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Фисташки

Способ приготовления

1.Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и тщательно присыпаем ее мукой. Разогреваем духовку до 180°С.

2. Смешиваем в миске яйца, сахар, растительное масло и корицу. Взбиваем смесь ручным миксером в однородную текстуру.

3. Откладываем примерно 2 ст. л. натертой моркови в отдельную маленькую миску – ее будем использовать для украшения кекса.

4. Оставшуюся морковь вместе с миндальной и ореховой мукой тщательно вмешиваем в яичную массу.

5. Добавляем небольшими порциями пшеничную муку и разрыхлитель, чтобы не образовывалось комочков. Переливаем тесто в подготовленную форму для выпечки и запекаемся на 45-50 мин.

6. Пока кекс охлаждается, готовим глазурь: в небольшой миске взбиваем ручным миксером крем-сыр и лимонный сок. Добавляем сахарную пудру, продолжая взбивать все миксером.

7. Охлажденный кекс украшаем глазурью, натертой морковью и измельченными фисташками.

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