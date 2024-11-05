Осенний тертый пирог с яблочной начинкой и корицей: рецепт самого вкусного домашнего десерта
Тертый пирог – лучшее домашнее угощение к чаю. К тому же готовится пирог очень быстро и просто, достаточно всего лишь приготовить правильно песочное тесто. А для начинки можно использовать любой джем, ягоды, яблоки, орешки, шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с яблоком, корицей и сахаром.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 250 г
- Масло сливочное холодное – 150 г
- Желток – 1 шт.
- Вода холодная – 30 г
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 2 г
- Сахар – 70 г (можете добавить больше, пирог получается не очень сладкий);
- Яблоки – 3 шт.
- Сахар – по вкусу
- 2 ст л сахара и пол столовой корицы.
- Сок лимона – 1 ст л
- По желанию в начинку можно добавить орешков
Способ приготовления:
1. Тесто: к муке добавьте все сухие и масло кубиком. Быстро перемешайте, важно, чтобы масло не текло. Добавьте желток и воду. Замесите плотное, но мягкое тесто. Разделите его на две части. Одну большую, вторую меньшую (2/3 и 1/3). Прячем в холодильник или морозилку.
2. Начинка: яблоки чистим и натираем на терку. Добавляем сахар и корицу. Поливаем лимоном. Выкладываем на сухую сковороду и периодически перемешиваем 10 минут.
3. Тесто выкладываем в форму (большую часть). Можно руками, можно натереть на терку и прижать руками, раскатать между пергаментом. Сверху равномерно выкладываем начинку (остывшую). Последний слой снова тесто (маленькая часть) натертое на терку.
4. Запекаем при 180С примерно 25-30 минут. До румяности.
Пока теплый нарезаем и подаем!
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