Тертый пирог – лучшее домашнее угощение к чаю. К тому же готовится пирог очень быстро и просто, достаточно всего лишь приготовить правильно песочное тесто. А для начинки можно использовать любой джем, ягоды, яблоки, орешки, шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тертого пирога с яблоком, корицей и сахаром.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Масло сливочное холодное – 150 г

Желток – 1 шт.

Вода холодная – 30 г

Щепотка соли

Разрыхлитель – 2 г

Сахар – 70 г (можете добавить больше, пирог получается не очень сладкий);

Яблоки – 3 шт.

Сахар – по вкусу

2 ст л сахара и пол столовой корицы.

Сок лимона – 1 ст л

По желанию в начинку можно добавить орешков

Способ приготовления:

1. Тесто: к муке добавьте все сухие и масло кубиком. Быстро перемешайте, важно, чтобы масло не текло. Добавьте желток и воду. Замесите плотное, но мягкое тесто. Разделите его на две части. Одну большую, вторую меньшую (2/3 и 1/3). Прячем в холодильник или морозилку.

2. Начинка: яблоки чистим и натираем на терку. Добавляем сахар и корицу. Поливаем лимоном. Выкладываем на сухую сковороду и периодически перемешиваем 10 минут.

3. Тесто выкладываем в форму (большую часть). Можно руками, можно натереть на терку и прижать руками, раскатать между пергаментом. Сверху равномерно выкладываем начинку (остывшую). Последний слой снова тесто (маленькая часть) натертое на терку.

4. Запекаем при 180С примерно 25-30 минут. До румяности.

Пока теплый нарезаем и подаем!

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