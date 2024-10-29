Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье
Вкусный десерт без выпечки можно приготовить из сезонной осенней тыквы. Овощ имеет приятную сладость и не требует длительного приготовления. Все, что нужно из него сделать, это нежную густую заливку, а для основы прекрасно подойдет обычное печенье.
Идея приготовления вкусного тыквенного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Печенье для основания подойдет любое.
Ингредиенты для основания:
- песочное печенье – 200 г
- размягченное масло – 30 г
Способ приготовления основания:
1. Печенье взбить в крошку.
3. Вымешать с маслом и утрамбовать на дно разъемной формы.
4. Поставить в холодильник.
Ингредиенты для заливки:
- отварная тыква – 600 г
- сок одного апельсина
- крем-сырь – 400 г
- сахар – 100 г
- желатин – 2 пачки по 9 г
- пакетик ванильного сахара
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставить набухать.
2. Между тем поместить все остальные ингредиенты для заливки в блендер.
3. Разогреть желатин до растворения. Не кипятить и не перегреть.
4. Перемешать и добавить в другие ингредиенты.
5. Взбить в однородную массу и вылить на основание из печенья.
6. Поставить в холодильник.
7. На этом этапе уже готов полноценный чизкейк без выпечки. Осталось дать застыть. Но можно добавить еще конфи из апельсина.
Ингредиенты для апельсинового конфи:
- сок апельсина – 250 мл. (лучше использовать свежевыжатый сок из сладких апельсинов)
- сахар – 35-50 г
- кукурузный крахмал – 15 г
Способ приготовления:
1. Сок (200 мл.) вылить в сотейник.
2. Всыпать сахар и поставить нагреваться.
3. В 50 миллилитров холодного сока растворить крахмал.
4. Когда сок начнет кипеть, влить крахмал и варить до загустения, непрерывно помешивая.
5. Охладить, помешивая, чтобы не было горячо и вылить сверху на тыквенную заливку.
6. Поставить все в холодильник, минимально нужно 5 часов, а лучше на ночь.
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