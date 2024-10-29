Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

Вкусный десерт без выпечки можно приготовить из сезонной осенней тыквы. Овощ имеет приятную сладость и не требует длительного приготовления. Все, что нужно из него сделать, это нежную густую заливку, а для основы прекрасно подойдет обычное печенье.

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Идея приготовления вкусного тыквенного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Печенье для основания подойдет любое.

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

Ингредиенты для основания:

  • песочное печенье – 200 г
  • размягченное масло – 30 г

Способ приготовления основания:

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

1. Печенье взбить в крошку.

3. Вымешать с маслом и утрамбовать на дно разъемной формы.

4. Поставить в холодильник.

Ингредиенты для заливки:

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье
  • отварная тыква – 600 г
  • сок одного апельсина
  • крем-сырь – 400 г
  • сахар – 100 г
  • желатин – 2 пачки по 9 г
  • пакетик ванильного сахара
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

1. Желатин залить холодной водой и оставить набухать.

2. Между тем поместить все остальные ингредиенты для заливки в блендер.

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

3. Разогреть желатин до растворения. Не кипятить и не перегреть.

4. Перемешать и добавить в другие ингредиенты.

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

5. Взбить в однородную массу и вылить на основание из печенья.

6. Поставить в холодильник.

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

7. На этом этапе уже готов полноценный чизкейк без выпечки. Осталось дать застыть. Но можно добавить еще конфи из апельсина.

Ингредиенты для апельсинового конфи:

  • сок апельсина – 250 мл. (лучше использовать свежевыжатый сок из сладких апельсинов)
  • сахар – 35-50 г
  • кукурузный крахмал – 15 г

Способ приготовления:

Осенний тыквенный десерт, который не нужно выпекать: в основе обычное печенье

1. Сок (200 мл.) вылить в сотейник.

2. Всыпать сахар и поставить нагреваться.

3. В 50 миллилитров холодного сока растворить крахмал.

4. Когда сок начнет кипеть, влить крахмал и варить до загустения, непрерывно помешивая.

5. Охладить, помешивая, чтобы не было горячо и вылить сверху на тыквенную заливку.

6. Поставить все в холодильник, минимально нужно 5 часов, а лучше на ночь.

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