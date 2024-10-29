Вкусный десерт без выпечки можно приготовить из сезонной осенней тыквы. Овощ имеет приятную сладость и не требует длительного приготовления. Все, что нужно из него сделать, это нежную густую заливку, а для основы прекрасно подойдет обычное печенье.

Видео дня

Идея приготовления вкусного тыквенного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Печенье для основания подойдет любое.

Ингредиенты для основания:

песочное печенье – 200 г

размягченное масло – 30 г

Способ приготовления основания:

1. Печенье взбить в крошку.

3. Вымешать с маслом и утрамбовать на дно разъемной формы.

4. Поставить в холодильник.

Ингредиенты для заливки:

отварная тыква – 600 г

сок одного апельсина

крем-сырь – 400 г

сахар – 100 г

желатин – 2 пачки по 9 г

пакетик ванильного сахара

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить набухать.

2. Между тем поместить все остальные ингредиенты для заливки в блендер.

3. Разогреть желатин до растворения. Не кипятить и не перегреть.

4. Перемешать и добавить в другие ингредиенты.

5. Взбить в однородную массу и вылить на основание из печенья.

6. Поставить в холодильник.

7. На этом этапе уже готов полноценный чизкейк без выпечки. Осталось дать застыть. Но можно добавить еще конфи из апельсина.

Ингредиенты для апельсинового конфи:

сок апельсина – 250 мл. (лучше использовать свежевыжатый сок из сладких апельсинов)

сахар – 35-50 г

кукурузный крахмал – 15 г

Способ приготовления:

1. Сок (200 мл.) вылить в сотейник.

2. Всыпать сахар и поставить нагреваться.

3. В 50 миллилитров холодного сока растворить крахмал.

4. Когда сок начнет кипеть, влить крахмал и варить до загустения, непрерывно помешивая.

5. Охладить, помешивая, чтобы не было горячо и вылить сверху на тыквенную заливку.

6. Поставить все в холодильник, минимально нужно 5 часов, а лучше на ночь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: