Лучший зимний соус к мясу – домашняя, острая аджика. Готовить ее можно из помидоров, а также сладкого и острого перца и слив. Для еще более яркого вкуса добавьте специи – кориандр, молотый перец и чеснок.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной, острой аджики, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

Помидоры 1,5 кг

Перец болгарский 1,5 кг

Перец стручковый острый 1 шт.

Чеснок 250 г

Соль 1,5 ст. л.

Сахар 4 ст. л.

Кориандр молотый 1 ст. л. (с горкой)

Перец красный острый 0,5 ч. л.

Уксус 9% 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Пропустите через мясорубку помидоры, перец.

2. Проверите до кипения, снимайте пену.

3. Добавьте специи и снова варите до кипения.

4. В конце добавьте чеснок, перемешайте, выключите огонь и только тогда влейте уксус, перемешайте и разлейте по банках.

