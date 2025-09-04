Видео дня
Острая домашняя аджика из помидоров и двух видов перца: рецепт зимнего соуса к мясу
Лучший зимний соус к мясу – домашняя, острая аджика. Готовить ее можно из помидоров, а также сладкого и острого перца и слив. Для еще более яркого вкуса добавьте специи – кориандр, молотый перец и чеснок.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной, острой аджики, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Помидоры 1,5 кг
- Перец болгарский 1,5 кг
- Перец стручковый острый 1 шт.
- Чеснок 250 г
- Соль 1,5 ст. л.
- Сахар 4 ст. л.
- Кориандр молотый 1 ст. л. (с горкой)
- Перец красный острый 0,5 ч. л.
- Уксус 9% 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Пропустите через мясорубку помидоры, перец.
2. Проверите до кипения, снимайте пену.
3. Добавьте специи и снова варите до кипения.
4. В конце добавьте чеснок, перемешайте, выключите огонь и только тогда влейте уксус, перемешайте и разлейте по банках.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: