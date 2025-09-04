Острая домашняя аджика из помидоров и двух видов перца: рецепт зимнего соуса к мясу

Лучший зимний соус к мясу – домашняя, острая аджика. Готовить ее можно из помидоров, а также сладкого и острого перца и слив. Для еще более яркого вкуса добавьте специи – кориандр, молотый перец и чеснок.

Домашняя аджика

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусной, острой аджики, которая очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • Помидоры 1,5 кг
  • Перец болгарский 1,5 кг
  • Перец стручковый острый 1 шт.
  • Чеснок 250 г
  • Соль 1,5 ст. л.
  • Сахар 4 ст. л.
  • Кориандр молотый 1 ст. л. (с горкой)
  • Перец красный острый 0,5 ч. л.
  • Уксус 9% 4 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Пропустите через мясорубку помидоры, перец.

Перец для соуса

2. Проверите до кипения, снимайте пену.

Сколько варить аджику

3. Добавьте специи и снова варите до кипения.

Какие специи добавить в соус

4. В конце добавьте чеснок, перемешайте, выключите огонь и только тогда влейте уксус, перемешайте и разлейте по банках.

Готовая аджика

