Освежающая летняя панакота с манго: десерт, который не требует выпечки
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Освежающая летняя панакота с манго – это простой десерт без выпечки, который легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Нежный сливочный слой прекрасно сочетается с ярким вкусом спелого манго, создавая легкое угощение для жарких дней. Для рецепта понадобятся доступные продукты и немного времени на охлаждение. Такой десерт станет отличным вариантом как для семейного стола, так и для праздничного угощения.
Идея приготовления освежающей панакоты с манго опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 400 мл.
- молоко – 250 мл.
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 12 г
- вода – 50 мл.
Для мангового слоя:
- мякоть спелого манго – 300 г
- сахар – по вкусу
- лимонный сок – 1-2 ч.л.
- желатин – 4 г
- вода – 20 мл.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте сливочную основу. Желатин залейте водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. В сотейник налейте сливки и молоко, добавьте сахар и ванильный сахар. Поставьте на небольшой огонь и прогрейте смесь почти до кипения, но не допускайте бурного кипения.
3. Снимите сотейник с плиты, добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения. Разлейте массу по стаканам или креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов, пока слой полностью не застынет.
4. Для мангового слоя очистите манго, отделите мякоть и измельчите её блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и лимонный сок, ориентируясь на сладость фрукта.
5. Желатин для второго слоя также замочите в воде. Часть мангового пюре слегка подогрейте, не доводя до кипения, после чего растворите в нём желатин. Соедините полученную смесь с остальным пюре и хорошо перемешайте.
6. Выложите манговый слой поверх застывшей сливочной основы. Снова поставьте десерт в холодильник примерно на 1-2 часа до полного застывания.
7. Перед подачей панакоту можно украсить кусочками свежего манго, листиками мяты или кокосовой стружкой. Благодаря нежной текстуре и яркому фруктовому вкусу этот десерт станет прекрасным завершением летнего обеда или ужина.
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