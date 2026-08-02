Освежающая летняя панакота с манго – это простой десерт без выпечки, который легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Нежный сливочный слой прекрасно сочетается с ярким вкусом спелого манго, создавая легкое угощение для жарких дней. Для рецепта понадобятся доступные продукты и немного времени на охлаждение. Такой десерт станет отличным вариантом как для семейного стола, так и для праздничного угощения.

Идея приготовления освежающей панакоты с манго опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

сливки 33% – 400 мл.

молоко – 250 мл.

сахар – 60 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 12 г

вода – 50 мл.

Для мангового слоя:

мякоть спелого манго – 300 г

сахар – по вкусу

лимонный сок – 1-2 ч.л.

желатин – 4 г

вода – 20 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте сливочную основу. Желатин залейте водой и оставьте набухать в соответствии с инструкцией на упаковке.

2. В сотейник налейте сливки и молоко, добавьте сахар и ванильный сахар. Поставьте на небольшой огонь и прогрейте смесь почти до кипения, но не допускайте бурного кипения.

3. Снимите сотейник с плиты, добавьте набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения. Разлейте массу по стаканам или креманкам и поставьте в холодильник на несколько часов, пока слой полностью не застынет.

4. Для мангового слоя очистите манго, отделите мякоть и измельчите её блендером до однородного пюре. Добавьте сахар и лимонный сок, ориентируясь на сладость фрукта.

5. Желатин для второго слоя также замочите в воде. Часть мангового пюре слегка подогрейте, не доводя до кипения, после чего растворите в нём желатин. Соедините полученную смесь с остальным пюре и хорошо перемешайте.

6. Выложите манговый слой поверх застывшей сливочной основы. Снова поставьте десерт в холодильник примерно на 1-2 часа до полного застывания.

7. Перед подачей панакоту можно украсить кусочками свежего манго, листиками мяты или кокосовой стружкой. Благодаря нежной текстуре и яркому фруктовому вкусу этот десерт станет прекрасным завершением летнего обеда или ужина.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: