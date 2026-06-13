Освежающее молочно-клубничное желе: успейте приготовить этим летом
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В сезон клубники особенно хочется легких и прохладных десертов, которые не требуют сложного приготовления. Молочно-клубничное желе как раз относится к таким блюдам. Оно получается нежным, освежающим и очень красивым благодаря сочетанию белого молочного и яркого ягодного слоев. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а результат прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного молочно-клубничного желе опубликована на странице фудблогерши irisha redko в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл.
- сгущенное молоко – 100 мл.
- желатин – 10 г
- вода для желатина – 80 мл.
- свежая клубника – 150 г
- клубничное желе – 1 упаковка
- кипяченая вода – 250 мл.
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой и оставьте на несколько минут для набухания.
2. В глубокой миске смешайте молоко комнатной температуры со сгущенным молоком до однородности.
3. Набухший желатин нагрейте до полного растворения, но не доводите до кипения.
4. Влейте желатин в молочную смесь и хорошо перемешайте.
5. Разлейте массу по стаканам или креманкам, заполняя примерно половину объема.
6. Поставьте заготовки в холодильник на 1–2 часа, чтобы молочный слой полностью застыл.
7. Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте небольшими кубиками.
8. Выложите ягоды поверх застывшего молочного слоя.
9. Приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией на упаковке, используя кипяченую воду.
10. Дайте желе немного остыть и аккуратно залейте им слой с клубникой.
11. Поставьте десерт в холодильник еще на 2–4 часа до полного застывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: