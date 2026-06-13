В сезон клубники особенно хочется легких и прохладных десертов, которые не требуют сложного приготовления. Молочно-клубничное желе как раз относится к таким блюдам. Оно получается нежным, освежающим и очень красивым благодаря сочетанию белого молочного и яркого ягодного слоев. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а результат прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного молочно-клубничного желе опубликована на странице фудблогерши irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 200 мл.

сгущенное молоко – 100 мл.

желатин – 10 г

вода для желатина – 80 мл.

свежая клубника – 150 г

клубничное желе – 1 упаковка

кипяченая вода – 250 мл.

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и оставьте на несколько минут для набухания.

2. В глубокой миске смешайте молоко комнатной температуры со сгущенным молоком до однородности.

3. Набухший желатин нагрейте до полного растворения, но не доводите до кипения.

4. Влейте желатин в молочную смесь и хорошо перемешайте.

5. Разлейте массу по стаканам или креманкам, заполняя примерно половину объема.

6. Поставьте заготовки в холодильник на 1–2 часа, чтобы молочный слой полностью застыл.

7. Клубнику помойте, удалите плодоножки и нарежьте небольшими кубиками.

8. Выложите ягоды поверх застывшего молочного слоя.

9. Приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией на упаковке, используя кипяченую воду.

10. Дайте желе немного остыть и аккуратно залейте им слой с клубникой.

11. Поставьте десерт в холодильник еще на 2–4 часа до полного застывания.

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