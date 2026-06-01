В сезон клубники ее стоит добавлять не только в десерты. Сочная ягода прекрасно сочетается с зеленью, сырами, авокадо и даже мясными деликатесами. Именно поэтому легкие салаты с клубникой становятся одним из самых популярных летних вариантов для обеда, ужина или праздничного стола. Такое блюдо получается свежим, ярким и одновременно очень сытным.

Идея приготовления легкого летнего салата с клубникой опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

шпинат свежий – 1 большая горсть

клубника свежая – 5–6 крупных ягод

авокадо – 1 шт.

хамон – 3–4 ломтика

грецкие орехи – 1 горсть

сыр фета – 50 г

Для заправки:

горчица дижонская – 1 ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

оливковое масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Шпинат хорошо промойте под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

2. Клубнику нарежьте тонкими ломтиками, а авокадо – небольшими кубиками.

3. Хамон разорвите руками на произвольные кусочки.

4. Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковородке несколько минут, чтобы они стали более ароматными.

5. Сыр фета нарежьте кубиками или раскрошите руками.

6. Для заправки смешайте горчицу, соевый соус, мед и оливковое масло до однородной консистенции.

7. В большой салатнице соедините шпинат, клубнику, авокадо, хамон, орехи и фету.

8. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте непосредственно перед подачей.

