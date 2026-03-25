Освежающий салат с тунцом без майонеза: чем заправить
Именно с тунцом можно приготовить очень вкусный и питательный салат. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также яйцами. А заправку сделайте на основе масла, лимонного сока и горчицы.
Идея приготовления освежающего салата с тунцом опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца
- 1 банка тунца (в собственном соку или в масле)
- 2 свежих огурца
- ½ синего лука
- 60-80 г оливок (лучше каламата или черных)
- горсть петрушки или базилика (по желанию)
Ингредиенты для заправки:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1-2 ч.л. лимонный сок или белого винного уксуса
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- черный перец
- соль – по вкусу (часто вообще не нужна из-за оливок и тунец)
Способ приготовления:
1. Яйца нарезать крупными кусочками.
2. Огурцы нарезать полукольцами.
3. Лук нарезать тонкими слайсами.
4. Добавить тунец, оливки и зелень.
5. Смешать ингредиенты для заправки и осторожно перемешать салат.
