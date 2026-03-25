Именно с тунцом можно приготовить очень вкусный и питательный салат. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также яйцами. А заправку сделайте на основе масла, лимонного сока и горчицы.

Идея приготовления освежающего салата с тунцом опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

3 вареных яйца

1 банка тунца (в собственном соку или в масле)

2 свежих огурца

½ синего лука

60-80 г оливок (лучше каламата или черных)

горсть петрушки или базилика (по желанию)

Ингредиенты для заправки:

2-3 ст.л. оливкового масла

1-2 ч.л. лимонный сок или белого винного уксуса

1 ч.л. дижонской горчицы

черный перец

соль – по вкусу (часто вообще не нужна из-за оливок и тунец)

Способ приготовления:

1. Яйца нарезать крупными кусочками.

2. Огурцы нарезать полукольцами.

3. Лук нарезать тонкими слайсами.

4. Добавить тунец, оливки и зелень.

5. Смешать ингредиенты для заправки и осторожно перемешать салат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: