Освежающий салат с тунцом без майонеза: чем заправить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
507
Именно с тунцом можно приготовить очень вкусный и питательный салат. Продукт прекрасно сочетается с разнообразными овощами, а также яйцами. А заправку сделайте на основе масла, лимонного сока и горчицы.

Идея приготовления освежающего салата с тунцом опубликована на странице фудблогера olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • 3 вареных яйца
  • 1 банка тунца (в собственном соку или в масле)
  • 2 свежих огурца
  • ½ синего лука
  • 60-80 г оливок (лучше каламата или черных)
  • горсть петрушки или базилика (по желанию)

Ингредиенты для заправки:

  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • 1-2 ч.л. лимонный сок или белого винного уксуса
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • черный перец
  • соль – по вкусу (часто вообще не нужна из-за оливок и тунец)

Способ приготовления:

1. Яйца нарезать крупными кусочками.

2. Огурцы нарезать полукольцами.

3. Лук нарезать тонкими слайсами.

4. Добавить тунец, оливки и зелень.

5. Смешать ингредиенты для заправки и осторожно перемешать салат.

