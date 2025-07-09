Сочные мясные отбивные – идеальное блюдо к любому гарниру на обед. Но вместо того, чтобы жарить кусочки просто в муке и яйце, сделайте аппетитный сырный кляр – так будет в разы вкуснее и сытнее.

Идея приготовления сочных отбивных в сырном кляре на обед опубликована на странице фудблогера Анны (anna zelenska) в Instagram. Добавьте в массу для обвалки мяса много измельченной зелени и чеснока.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

соль, перец, чеснок

Ингредиенты для кляра:

яйца – 3 шт.

сыр – 50 г

укроп – 20 г

мука – 1 ч.л.

чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Филе порезать.

2. Заправить специями.

3. Для кляра к яйцам добавить сыр, зелень, муку и чеснок.

4. Все перемешать.

5. Окунуть в кляр мясные кусочки.

6. Жарить на разогретой сковородке до золотистого цвета.

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