Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
153
Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

Сочные мясные отбивные – идеальное блюдо к любому гарниру на обед. Но вместо того, чтобы жарить кусочки просто в муке и яйце, сделайте аппетитный сырный кляр – так будет в разы вкуснее и сытнее.

Идея приготовления сочных отбивных в сырном кляре на обед опубликована на странице фудблогера Анны (anna zelenska) в Instagram. Добавьте в массу для обвалки мяса много измельченной зелени и чеснока.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец, чеснок

Ингредиенты для кляра:

  • яйца – 3 шт.
  • сыр – 50 г
  • укроп – 20 г
  • мука – 1 ч.л.
  • чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

1. Филе порезать.

2. Заправить специями.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

3. Для кляра к яйцам добавить сыр, зелень, муку и чеснок.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

4. Все перемешать.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

5. Окунуть в кляр мясные кусочки.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

6. Жарить на разогретой сковородке до золотистого цвета.

Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре

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