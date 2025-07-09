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Отбивные на обед по-новому: приготовьте привычное блюдо в аппетитном сырном кляре
Сочные мясные отбивные – идеальное блюдо к любому гарниру на обед. Но вместо того, чтобы жарить кусочки просто в муке и яйце, сделайте аппетитный сырный кляр – так будет в разы вкуснее и сытнее.
Идея приготовления сочных отбивных в сырном кляре на обед опубликована на странице фудблогера Анны (anna zelenska) в Instagram. Добавьте в массу для обвалки мяса много измельченной зелени и чеснока.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец, чеснок
Ингредиенты для кляра:
- яйца – 3 шт.
- сыр – 50 г
- укроп – 20 г
- мука – 1 ч.л.
- чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Филе порезать.
2. Заправить специями.
3. Для кляра к яйцам добавить сыр, зелень, муку и чеснок.
4. Все перемешать.
5. Окунуть в кляр мясные кусочки.
6. Жарить на разогретой сковородке до золотистого цвета.
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