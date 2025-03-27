Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Для того, чтобы приготовить сытный обед для всей семьи, соедините овощи и курицу. Из этих компонентов выходит отличная запеканка.

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Идея приготовления полезной овощной запеканки на обед опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Для того чтобы сделать такое блюдо, понадобится совсем мало времени.

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Ингредиенты:

  • брокколи и цветная капуста – 300-400 г
  • яйца – 4-5 шт.
  • молоко – примерно 100 мл)
  • твердый сыр (по количеству по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

1. Мелко нарезать брокколи и цветную капусту.

2. Сварить до почти готового состояния.

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

3. После закипания воды готовить около 7 минут. Но время зависит от плиты и посуды, в которой готовите. Выложить овощи в форму для запекания.

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

4. В отдельной тарелочке взбить яйца и молоко. Залить овощи.

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

5. Добавить натертый творог и специи (по желанию).

5. Поставить в духовку на 20-25 минут на 180 градусов.

Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

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