Овощи и курица: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед
Для того, чтобы приготовить сытный обед для всей семьи, соедините овощи и курицу. Из этих компонентов выходит отличная запеканка.
Идея приготовления полезной овощной запеканки на обед опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Для того чтобы сделать такое блюдо, понадобится совсем мало времени.
Ингредиенты:
- брокколи и цветная капуста – 300-400 г
- яйца – 4-5 шт.
- молоко – примерно 100 мл)
- твердый сыр (по количеству по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать брокколи и цветную капусту.
2. Сварить до почти готового состояния.
3. После закипания воды готовить около 7 минут. Но время зависит от плиты и посуды, в которой готовите. Выложить овощи в форму для запекания.
4. В отдельной тарелочке взбить яйца и молоко. Залить овощи.
5. Добавить натертый творог и специи (по желанию).
5. Поставить в духовку на 20-25 минут на 180 градусов.
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