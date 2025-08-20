Овощное ассорти с грибами на зиму: рецепт вкусной и бюджетной закуски

Если вы не знаете, как вкусно замариновать овощи на зиму, идеальным вариантом может быть вкусное и полезное овощное ассорти. Обязательно все овощи перед приготовлением тщательно помойте. 

Как вкусно законсервировать овощи

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного ассорти из овощей, грибов и лука на зиму. 

Как приготовить овощное ассорти

Ингредиенты: 

  • огурцы 2 кг
  • шампиньоны 0,5 кг
  • болгарский перец 7 шт.
  • лук  3-4 шт.

Соляной раствор: 

  • вода 10 стаканов
  • соль 1 стакан

Для маринада: 

  • вода 3 стакана
  • сахар 2-3 стакана
  • уксус 9% 1,5 стакана

Способ приготовления: 

1. Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.

Овощи для закуски

2. Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.

Приготовление блюда

3. Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки. Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут.

Сколько стерилизовать салат

Затем банки выньте и закройте герметично крышками.

Готовый салат

