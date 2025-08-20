Если вы не знаете, как вкусно замариновать овощи на зиму, идеальным вариантом может быть вкусное и полезное овощное ассорти. Обязательно все овощи перед приготовлением тщательно помойте.

Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного ассорти из овощей, грибов и лука на зиму.

Ингредиенты:

огурцы 2 кг

шампиньоны 0,5 кг

болгарский перец 7 шт.

лук 3-4 шт.

Соляной раствор:

вода 10 стаканов

соль 1 стакан

Для маринада:

вода 3 стакана

сахар 2-3 стакана

уксус 9% 1,5 стакана

Способ приготовления:

1. Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.

2. Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.

3. Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки. Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут.

Затем банки выньте и закройте герметично крышками.

