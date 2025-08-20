Овощное ассорти с грибами на зиму: рецепт вкусной и бюджетной закуски
Если вы не знаете, как вкусно замариновать овощи на зиму, идеальным вариантом может быть вкусное и полезное овощное ассорти. Обязательно все овощи перед приготовлением тщательно помойте.
Кулинар поделилась на YouTube рецептом очень вкусного ассорти из овощей, грибов и лука на зиму.
Ингредиенты:
- огурцы 2 кг
- шампиньоны 0,5 кг
- болгарский перец 7 шт.
- лук 3-4 шт.
Соляной раствор:
- вода 10 стаканов
- соль 1 стакан
Для маринада:
- вода 3 стакана
- сахар 2-3 стакана
- уксус 9% 1,5 стакана
Способ приготовления:
1. Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.
2. Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.
3. Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки. Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут.
Затем банки выньте и закройте герметично крышками.
