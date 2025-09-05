Видео дня
Овощное рагу на каждый день: рецепт полезного и вкусного блюда
Домашнее овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно из любых овощей, добавляя для пикантности соусы, специи, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из овощей, с зеленью и специями.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- баклажан 1 – шт.
- перец болгарский 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соус – 2-3 ст. л.
- приправа универсальная – 2-3 ч. л.
- соль, перец по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук, морковь и перец. Добавляем картофель, специи по вкусу, заливаем водой и варим почти до готовности.
2. Нарезаем баклажан крупным кубиком, солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. К почти готовым овощам добавляем баклажан, соус, чеснок и доводим до готовности.
3. В конце посыпаем любимой зеленью.
