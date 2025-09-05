Домашнее овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно из любых овощей, добавляя для пикантности соусы, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из овощей, с зеленью и специями.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

баклажан 1 – шт.

перец болгарский 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

соус – 2-3 ст. л.

приправа универсальная – 2-3 ч. л.

соль, перец по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук, морковь и перец. Добавляем картофель, специи по вкусу, заливаем водой и варим почти до готовности.

2. Нарезаем баклажан крупным кубиком, солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. К почти готовым овощам добавляем баклажан, соус, чеснок и доводим до готовности.

3. В конце посыпаем любимой зеленью.

