Овощное рагу на каждый день: рецепт полезного и вкусного блюда

Рецепт блюда

Домашнее овощное рагу – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить его можно из любых овощей, добавляя для пикантности соусы, специи, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рагу из овощей, с зеленью и специями.

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • баклажан 1 – шт.
  • перец болгарский  1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • соус – 2-3 ст. л.
  • приправа универсальная – 2-3 ч. л.
  • соль, перец по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук, морковь и перец. Добавляем картофель, специи по вкусу, заливаем водой и варим почти до готовности.

2. Нарезаем баклажан крупным кубиком, солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут. К почти готовым овощам добавляем баклажан, соус, чеснок и доводим до готовности.

3. В конце посыпаем любимой зеленью.

