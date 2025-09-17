Парить капусту не нужно: сочные ленивые голубцы с соусом в духовке

Рецепт голубцов

Голубцы – отличное блюдо как для обеда и ужина, так и для праздничного стола. Готовить их можно – в классическом варианте, а пропаренной капустой, а также – ленивые, просто порезав капусту и смешать с фаршем. 

Вкусные голубцы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых голубцов с капустой и мясным фаршем.

Ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • 500 г любого фарша, лучше свинина
  • Репчатый лук 0,5 шт
  • Тертая морковь 1 шт
  • Капуста
  • Яйцо
  • Соль
  • Для соуса: сметана + томатная паста

Способ приготовления:

1. Обжарьте все овощи до мягкого состояния, немного остудить и смешайте с фаршем, добавьте яйцо, посолите и хорошо перемешайте. 

Фарш для голубцов

2. Мокрыми руками сформировать голубцы, выложить в форму для запекания, без масла и залейте соусом из сметаны и томатной пасты.

Приготовление голубцов

3. Запекаем в духовке при 150С от 40 до 50 минут и подаем с любимым гарниром.

Готовые голубцы

