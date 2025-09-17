Парить капусту не нужно: сочные ленивые голубцы с соусом в духовке
Голубцы – отличное блюдо как для обеда и ужина, так и для праздничного стола. Готовить их можно – в классическом варианте, а пропаренной капустой, а также – ленивые, просто порезав капусту и смешать с фаршем.
Видео дня
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, ленивых голубцов с капустой и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г любого фарша, лучше свинина
- Репчатый лук 0,5 шт
- Тертая морковь 1 шт
- Капуста
- Яйцо
- Соль
- Для соуса: сметана + томатная паста
Способ приготовления:
1. Обжарьте все овощи до мягкого состояния, немного остудить и смешайте с фаршем, добавьте яйцо, посолите и хорошо перемешайте.
2. Мокрыми руками сформировать голубцы, выложить в форму для запекания, без масла и залейте соусом из сметаны и томатной пасты.
3. Запекаем в духовке при 150С от 40 до 50 минут и подаем с любимым гарниром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: