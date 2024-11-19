Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

Вместо того чтобы долго стоять на кухне во время заворачивания голубцов, можно воспользоваться более простой технологией. Парить целую капусту для такого блюда вам тоже не придется. Нужно только все измельчить и из готовой массы сфорировать тушеные изделия.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Чтобы фарш не был сухим, рис для него нужно обязательно предварительно отварить.

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • капуста – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • рис – 90 г + вода для приготовления – 170 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • соль, перец, паприка – по вкусу.
  • томатная паста – 1 пачка+ вода 400 мл.
  • сахар – по желанию 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

1. Рис заранее отварить и охладить.

2. Лук нарезать на кубики, а морковь натноьт на большой терке.

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

3. Жарить на масле до золотистого цвета, дать остыть.

4. Капусту нашинковать и залить крутым кипятком, оставить на 10 минут.

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

5. К фаршу добавить рис, зажарку, капусту и яйцо, посолить и добавить специи, перемешать и сформировать типа котлеты.

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

6. Выложить в форму.

7. Для заливки в пасту влить воду, добавить соль, немного сахара и перец, все перемешать и залить голубцы.

Парить листья и заворачивать фарш не придется: как приготовить сочные ленивые голубцы для обеда

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут.

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