Вместо того чтобы долго стоять на кухне во время заворачивания голубцов, можно воспользоваться более простой технологией. Парить целую капусту для такого блюда вам тоже не придется. Нужно только все измельчить и из готовой массы сфорировать тушеные изделия.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Чтобы фарш не был сухим, рис для него нужно обязательно предварительно отварить.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

капуста – 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

рис – 90 г + вода для приготовления – 170 мл.

яйца – 1 шт.

соль, перец, паприка – по вкусу.

томатная паста – 1 пачка+ вода 400 мл.

сахар – по желанию 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рис заранее отварить и охладить.

2. Лук нарезать на кубики, а морковь натноьт на большой терке.

3. Жарить на масле до золотистого цвета, дать остыть.

4. Капусту нашинковать и залить крутым кипятком, оставить на 10 минут.

5. К фаршу добавить рис, зажарку, капусту и яйцо, посолить и добавить специи, перемешать и сформировать типа котлеты.

6. Выложить в форму.

7. Для заливки в пасту влить воду, добавить соль, немного сахара и перец, все перемешать и залить голубцы.

8. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 50-60 минут.

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