Пасхальные краффины на дрожжах: как приготовить пышное тесто
Пасхальные краффины – это современная альтернатива классической паске, которая сочетает нежное тесто и эффектную подачу. Они получаются воздушными, ароматными и имеют красивую слоистую структуру. Такой десерт не только украсит праздничный стол, но и удивит гостей своим видом и вкусом. Приготовление не слишком сложное, если придерживаться основных этапов.
Идея приготовления воздушных пасхальных краффинов опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 80 г
- дрожжи свежие – 18 г
- сахар – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- желтки – 2 шт.
- цедра апельсина – с 1 шт.
- апельсиновый сок – с 1/2 шт.
- мука – 370 г
- сливочное масло – 40 г
- сливочное масло (для смазывания) – 100 г
- сухофрукты – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара, перемешайте и оставьте на 20 минут в теплом месте, чтобы смесь активировалась.
2. Отдельно взбейте яйцо и желтки с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.
3. Влейте опару и постепенно введите просеянную муку.
4. Сначала замесите тесто лопаткой, а затем руками. Оно может немного липнуть, но через 10-15 минут вымешивания станет эластичным и мягким.
5. Накройте тесто и оставьте подходить примерно на час.
6. Готовое тесто разделите на 2–3 части.
7. Каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте сухофруктами.
8. Сверните в рулет, разрежьте его пополам вдоль и сформируйте крафин, закручивая полоски в спираль.
9. Выложите заготовки в формы и оставьте еще на час для подъема. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 35 минут. Если верх быстро румянится, накройте фольгой и допекайте до готовности.
10. После остывания посыпьте сахарной пудрой. Краффины получаются нежными, ароматными и с красивой слоистой структурой – идеальный вариант для пасхального стола.
