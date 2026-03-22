Пасхальные краффины – это современная альтернатива классической паске, которая сочетает нежное тесто и эффектную подачу. Они получаются воздушными, ароматными и имеют красивую слоистую структуру. Такой десерт не только украсит праздничный стол, но и удивит гостей своим видом и вкусом. Приготовление не слишком сложное, если придерживаться основных этапов.

Идея приготовления воздушных пасхальных краффинов опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 80 г

дрожжи свежие – 18 г

сахар – 100 г

яйцо – 1 шт.

желтки – 2 шт.

цедра апельсина – с 1 шт.

апельсиновый сок – с 1/2 шт.

мука – 370 г

сливочное масло – 40 г

сливочное масло (для смазывания) – 100 г

сухофрукты – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара, перемешайте и оставьте на 20 минут в теплом месте, чтобы смесь активировалась.

2. Отдельно взбейте яйцо и желтки с сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, апельсиновую цедру и сок, хорошо перемешайте.

3. Влейте опару и постепенно введите просеянную муку.

4. Сначала замесите тесто лопаткой, а затем руками. Оно может немного липнуть, но через 10-15 минут вымешивания станет эластичным и мягким.

5. Накройте тесто и оставьте подходить примерно на час.

6. Готовое тесто разделите на 2–3 части.

7. Каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким сливочным маслом и посыпьте сухофруктами.

8. Сверните в рулет, разрежьте его пополам вдоль и сформируйте крафин, закручивая полоски в спираль.

9. Выложите заготовки в формы и оставьте еще на час для подъема. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 35 минут. Если верх быстро румянится, накройте фольгой и допекайте до готовности.

10. После остывания посыпьте сахарной пудрой. Краффины получаются нежными, ароматными и с красивой слоистой структурой – идеальный вариант для пасхального стола.

