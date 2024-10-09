Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
237
Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

Вкусную пасту на обед можно приготовить очень быстро. Для этого используйте обычный фарш и сформуйте из него фрикадельки. Изделия после тушения в нежном соусе станут очень мягкими и сочными.

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Идея приготовления пасты с фрикадельками на обед опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Выбирайте для блюда макароны твердых сортов.

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

Ингредиенты для фрикаделек:

  • фарш – 350 г
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • лук – 1/2 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец
  • масло для жарки
  • лук – 1 шт.
  • томатное пюре – 120 г
  • вода – 450 мл.
  • сливки – 120 мл.
  • паста – 250 г
  • помидоры –7 шт.
  • пармезан – 50 г
  • зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

1. На разогретую сковороду с маслом добавить измельченный лук, обжарить.

2. Добавить фрикадельки.

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

3. Влить томатное пюре, воду и сливки.

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

4. Добавить пасту, перемешать и довести до готовности.

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

5. Помидоры порезать и прибавить за 2 минуты до готовности пасты.

Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса

6. Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.

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