Вкусную пасту на обед можно приготовить очень быстро. Для этого используйте обычный фарш и сформуйте из него фрикадельки. Изделия после тушения в нежном соусе станут очень мягкими и сочными.

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Идея приготовления пасты с фрикадельками на обед опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Выбирайте для блюда макароны твердых сортов.

Ингредиенты для фрикаделек:

фарш – 350 г

панировочные сухари – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

масло для жарки

лук – 1 шт.

томатное пюре – 120 г

вода – 450 мл.

сливки – 120 мл.

паста – 250 г

помидоры –7 шт.

пармезан – 50 г

зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду с маслом добавить измельченный лук, обжарить.

2. Добавить фрикадельки.

3. Влить томатное пюре, воду и сливки.

4. Добавить пасту, перемешать и довести до готовности.

5. Помидоры порезать и прибавить за 2 минуты до готовности пасты.

6. Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.