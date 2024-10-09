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Паста на обед по-новому: добавьте фрикадельки вместо обыкновенного мяса
Вкусную пасту на обед можно приготовить очень быстро. Для этого используйте обычный фарш и сформуйте из него фрикадельки. Изделия после тушения в нежном соусе станут очень мягкими и сочными.
Идея приготовления пасты с фрикадельками на обед опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Выбирайте для блюда макароны твердых сортов.
Ингредиенты для фрикаделек:
- фарш – 350 г
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
- масло для жарки
- лук – 1 шт.
- томатное пюре – 120 г
- вода – 450 мл.
- сливки – 120 мл.
- паста – 250 г
- помидоры –7 шт.
- пармезан – 50 г
- зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду с маслом добавить измельченный лук, обжарить.
2. Добавить фрикадельки.
3. Влить томатное пюре, воду и сливки.
4. Добавить пасту, перемешать и довести до готовности.
5. Помидоры порезать и прибавить за 2 минуты до готовности пасты.
6. Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.