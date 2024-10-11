Паста с фрикадельками и соусом за 15 минут: рецепт сытного блюда для ужина
Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для ужина и всего за 10-15 минут, идеально для этого подойдет паста. К тому же она идеально сочетается с овощами, мясом, морепродуктами, сыром, сливками.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с фрикадельками, томатным соусом и сливками.
Ингредиенты:
Фрикадельки:
- Фарш – 350 г
- Панировочные сухари – 1 ст.л
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль, перец
- Масло для жарки
- Лук – 1 шт.
- Томатное пюре – 120 г
- Вода – 450 мл
- Сливки – 120 мл
- Паста – 250 г
- Помидоры – 7 шт.
- Пармезан – 50 г
- Зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду с маслом добавьте измельченный лук, обжарьте и добавьте фрикадельку, томатное пюре, воду и сливки.
2. Добавьте пасту, перемешайте и доведите до готовности.
3. Помидоры порежьте и добавьте к пасте за 2 минуты до готовности пасты!
Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.
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