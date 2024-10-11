Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для ужина и всего за 10-15 минут, идеально для этого подойдет паста. К тому же она идеально сочетается с овощами, мясом, морепродуктами, сыром, сливками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с фрикадельками, томатным соусом и сливками.

Ингредиенты:

Фрикадельки:

Фарш – 350 г

Панировочные сухари – 1 ст.л

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1/2 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль, перец

Масло для жарки

Лук – 1 шт.

Томатное пюре – 120 г

Вода – 450 мл

Сливки – 120 мл

Паста – 250 г

Помидоры – 7 шт.

Пармезан – 50 г

Зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду с маслом добавьте измельченный лук, обжарьте и добавьте фрикадельку, томатное пюре, воду и сливки.

2. Добавьте пасту, перемешайте и доведите до готовности.

3. Помидоры порежьте и добавьте к пасте за 2 минуты до готовности пасты!

Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.

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