Паста с фрикадельками и соусом за 15 минут: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
9
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусное и сытное блюдо для ужина и всего за 10-15 минут, идеально для этого подойдет паста. К тому же она идеально сочетается с овощами, мясом, морепродуктами, сыром, сливками. 

Видео дня
Вкусная паста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с фрикадельками, томатным соусом и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

Фрикадельки:

  • Фарш – 350 г
  • Панировочные сухари – 1 ст.л
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук – 1/2 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль, перец
  • Масло для жарки
  • Лук – 1 шт.
  • Томатное пюре – 120 г
  • Вода – 450 мл
  • Сливки – 120 мл
  • Паста – 250 г
  • Помидоры – 7 шт.
  • Пармезан – 50 г
  • Зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду с маслом добавьте измельченный лук, обжарьте и добавьте фрикадельку, томатное пюре, воду и сливки.

Фрикадельки с луком

2. Добавьте пасту, перемешайте и доведите до готовности.

Соус для блюда

3. Помидоры порежьте и добавьте к пасте за 2 минуты до готовности пасты!

Приготовление пасты

Посыпать натертым пармезаном и измельченным зеленым луком.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты