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Паста с кабачками и песто: самый легкий рецепт сытного блюда для всей семьи
Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных и легких блюд. А также из них можно сделать пикантные соусы, а также пасту. Стоит отметить, что кабачки отлично сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с кабачком, сыром и вялеными томатами.
Ингредиенты:
- 500 г макарон
- 2 кабачка
- 150 г сыра соленого, по типу Феты
- 5/6 вяленых томатов
- базилик или мята
- масло растительное
- песто
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте на очень тонкие полоски, обжарьте.
2. Макароны сварите до полуготовности.
3. Соус: сыр смешайте с вялеными томатами, мятой и маслом. Перебейте до однородного состояния. Добавьте воду и протушите вместе с пастой и кабачком несколько минут.
Туда же добавьте песто и перемешайте.
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