Паста с кабачками и песто: самый легкий рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных и легких блюд. А также из них можно сделать пикантные соусы, а также пасту. Стоит отметить, что кабачки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Паста с кабачками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с кабачком, сыром и вялеными томатами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г макарон
  • 2 кабачка
  • 150 г сыра соленого, по типу Феты 
  • 5/6 вяленых томатов
  • базилик или мята 
  • масло растительное 
  • песто 

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте на очень тонкие полоски, обжарьте.

Кабачки для блюда

2. Макароны сварите до полуготовности.

Приготовление блюда

3. Соус: сыр смешайте с вялеными томатами, мятой и маслом. Перебейте до однородного состояния. Добавьте воду и протушите вместе с пастой и кабачком несколько минут.

Соус для пасты

Туда же добавьте песто и перемешайте.

Готовое блюдо

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