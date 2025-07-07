Паста с кабачками

Кабачок – лучший овощ для приготовления вкусных и легких блюд. А также из них можно сделать пикантные соусы, а также пасту. Стоит отметить, что кабачки отлично сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с кабачком, сыром и вялеными томатами.

Ингредиенты:

500 г макарон

2 кабачка

150 г сыра соленого, по типу Феты

5/6 вяленых томатов

базилик или мята

масло растительное

песто

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте на очень тонкие полоски, обжарьте.

2. Макароны сварите до полуготовности.

3. Соус: сыр смешайте с вялеными томатами, мятой и маслом. Перебейте до однородного состояния. Добавьте воду и протушите вместе с пастой и кабачком несколько минут.

Туда же добавьте песто и перемешайте.

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