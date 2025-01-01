Предлагаем вашему вниманию идеальный рецепт основного блюда. Паста с креветками и соусом песто – это вкусное блюдо, которое готовится довольно легко и обладает непревзойденным вкусом.

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А фудблогер Вадим Бжезинский в своем Instagram утверждает, что идеальная комбинация для гурманов и что перенесет вас в сердце Италии, который стоит попробовать. Он также подробно рассказал, как правильно приготовить это блюдо.

Ингредиенты

Паста – 120 гр

Креветки – 6-7 шт

Базилик – 70 гр

Орешки кешью – 30 гр

Чеснок – ½ зуб

Масло растительное – 125 мл

Сок и цедра лимона – ½ шт

Пармезан – 20 гр

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Креветки отварить в подсоленной воде в течение 2 минут.

2. В той же воде отварить пасту в течение 8-10 минут

3. Пока готовится паста, делаем соус песто. Базилик кладем в чашу блендера, добавляем чеснок, орешки, лимонный сок, пармезан, соль и перец.

4. Связываем все маслом холодного отжима и перебиваем до однородной консистенции.

5. Отварную пасту отправляем на сковороду, добавляем немного воды, в которой она варилась и соус песто.

6. Выкладываем в тарелку пасту, креветки и немного цедры.

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