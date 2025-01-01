Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина
Предлагаем вашему вниманию идеальный рецепт основного блюда. Паста с креветками и соусом песто – это вкусное блюдо, которое готовится довольно легко и обладает непревзойденным вкусом.
А фудблогер Вадим Бжезинский в своем Instagram утверждает, что идеальная комбинация для гурманов и что перенесет вас в сердце Италии, который стоит попробовать. Он также подробно рассказал, как правильно приготовить это блюдо.
Ингредиенты
- Паста – 120 гр
- Креветки – 6-7 шт
- Базилик – 70 гр
- Орешки кешью – 30 гр
- Чеснок – ½ зуб
- Масло растительное – 125 мл
- Сок и цедра лимона – ½ шт
- Пармезан – 20 гр
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Креветки отварить в подсоленной воде в течение 2 минут.
2. В той же воде отварить пасту в течение 8-10 минут
3. Пока готовится паста, делаем соус песто. Базилик кладем в чашу блендера, добавляем чеснок, орешки, лимонный сок, пармезан, соль и перец.
4. Связываем все маслом холодного отжима и перебиваем до однородной консистенции.
5. Отварную пасту отправляем на сковороду, добавляем немного воды, в которой она варилась и соус песто.
6. Выкладываем в тарелку пасту, креветки и немного цедры.
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