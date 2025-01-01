Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

Предлагаем вашему вниманию идеальный рецепт основного блюда. Паста с креветками и соусом песто – это вкусное блюдо, которое готовится довольно легко и обладает непревзойденным вкусом.

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А фудблогер Вадим Бжезинский в своем Instagram утверждает, что идеальная комбинация для гурманов и что перенесет вас в сердце Италии, который стоит попробовать. Он также подробно рассказал, как правильно приготовить это блюдо.

Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

Ингредиенты

  • Паста – 120 гр
  • Креветки – 6-7 шт
  • Базилик – 70 гр
  • Орешки кешью – 30 гр
  • Чеснок – ½ зуб
  • Масло растительное – 125 мл
  • Сок и цедра лимона – ½ шт
  • Пармезан – 20 гр
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Креветки отварить в подсоленной воде в течение 2 минут.

2. В той же воде отварить пасту в течение 8-10 минут

Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

3. Пока готовится паста, делаем соус песто. Базилик кладем в чашу блендера, добавляем чеснок, орешки, лимонный сок, пармезан, соль и перец.

Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

4. Связываем все маслом холодного отжима и перебиваем до однородной консистенции.

5. Отварную пасту отправляем на сковороду, добавляем немного воды, в которой она варилась и соус песто.

Паста с креветками и соусом песто: идеальное блюдо для семейного ужина

6. Выкладываем в тарелку пасту, креветки и немного цедры.

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