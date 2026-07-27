Печенье с черникой: как приготовить вкусный летний десерт к чаю
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В сезон черники особенно хочется домашней выпечки с большим количеством свежих ягод. Галета – один из самых простых десертов, который не требует сложной формовки и всегда получается удачным. Благодаря творожному тесту она имеет нежную текстуру, а сочная ягодная начинка делает выпечку ароматной и насыщенной.
Идея приготовления сладкой галеты с черникой опубликована на странице valeria.matrokhina в Instagram.
Ингредиенты:
- творог (5-9 %) – 180 г
- сливочное масло – 90 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 30 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 160-180 г
Для начинки:
- свежая черника – 450-500 г
- сахар – 2-3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- лимонная цедра – с половины лимона
- молотая корица – 1/2 ч.л.
- молотые орехи – примерно 50 г
- сахарная пудра или мороженое – для подачи
Для украшения:
- яичный желток – для смазывания
- тростниковый сахар – для посыпки
Способ приготовления:
1. Разомните творог вилкой до однородной консистенции. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло.
2. Разбейте яйцо, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте в творожную массу. Замесите мягкое эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.
4. Для начинки смешайте чернику с сахаром, кукурузным крахмалом, лимонной цедрой и корицей.
5. Охлаждённое тесто раскатайте на листе пергамента в круглый пласт толщиной около 5 мм.
6. Переложите основу вместе с пергаментом на противень. В центр высыпьте молотые орехи, а сверху равномерно распределите ягодную начинку.
7. Заверните края теста к центру, оставляя середину открытой.
8. Смажьте бортики желтком и посыпьте тростниковым сахаром.
9. Выпекайте галету в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35-40 минут до появления золотистой корочки.
10. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой или добавьте шарик мороженого. Если после выпекания ягоды выглядят матовыми, их можно слегка смазать смесью тёплой воды и мёда с помощью кулинарной кисточки.
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