В сезон черники особенно хочется домашней выпечки с большим количеством свежих ягод. Галета – один из самых простых десертов, который не требует сложной формовки и всегда получается удачным. Благодаря творожному тесту она имеет нежную текстуру, а сочная ягодная начинка делает выпечку ароматной и насыщенной.

Идея приготовления сладкой галеты с черникой опубликована на странице valeria.matrokhina в Instagram.

Ингредиенты:

творог (5-9 %) – 180 г

сливочное масло – 90 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 30 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 160-180 г

Для начинки:

свежая черника – 450-500 г

сахар – 2-3 ст.л.

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

лимонная цедра – с половины лимона

молотая корица – 1/2 ч.л.

молотые орехи – примерно 50 г

сахарная пудра или мороженое – для подачи

Для украшения:

яичный желток – для смазывания

тростниковый сахар – для посыпки

Способ приготовления:

1. Разомните творог вилкой до однородной консистенции. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло.

2. Разбейте яйцо, всыпьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно добавьте в творожную массу. Замесите мягкое эластичное тесто, заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.

4. Для начинки смешайте чернику с сахаром, кукурузным крахмалом, лимонной цедрой и корицей.

5. Охлаждённое тесто раскатайте на листе пергамента в круглый пласт толщиной около 5 мм.

6. Переложите основу вместе с пергаментом на противень. В центр высыпьте молотые орехи, а сверху равномерно распределите ягодную начинку.

7. Заверните края теста к центру, оставляя середину открытой.

8. Смажьте бортики желтком и посыпьте тростниковым сахаром.

9. Выпекайте галету в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35-40 минут до появления золотистой корочки.

10. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой или добавьте шарик мороженого. Если после выпекания ягоды выглядят матовыми, их можно слегка смазать смесью тёплой воды и мёда с помощью кулинарной кисточки.

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