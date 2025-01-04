Многие хозяйки отказываются от приготовления печеночных паштетов, ведь в результате долгого труда они получают закуску с горчинкой, что полностью портит ее вкус. Для того чтобы этого не случалось, следует знать определенные нюансы приготовления.

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Именно о них в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoria__cooking. Она также показала, как готовит печеночный паштет. Он всегда получается нежным и вкусным и понравится даже детям.

Ингредиенты

Куриная печень – 650 гр

Чеснок – 4 зуб

Лук – 2 шт

Морковь – 1 шт

Сливочное масло – 100 гр

Сливки 30-36% – 100мл

Молотый мускатный орех – 1ч.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Печень хорошо моем, очищаем и выкладываем на противень застеленный пергаментом.

2. Выкладываем нарезанный лук, морковь и несколько зубчиков чеснока.

3. Добавляем соль, перец, мускатный орех и выкладываем сверху нарезанное кубиками сливочное масло.

4. Запекаем при 170 градусах в течение 40 минут.

5. После запекания все перекладываем в глубокую мисочку, в том числе и жидкость, добавляем тёплые сливки и взбиваем блендером до однородности. По желанию можно добавить еще немного сливочного масла.

6. Перекладываем в посуду, в которой будем хранить паштет и когда она остынет перекладываем в холодильник до застывания.

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