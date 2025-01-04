Печеночный паштет без горчинки: как приготовить, чтобы был нежный и вкусный
Многие хозяйки отказываются от приготовления печеночных паштетов, ведь в результате долгого труда они получают закуску с горчинкой, что полностью портит ее вкус. Для того чтобы этого не случалось, следует знать определенные нюансы приготовления.
Именно о них в Instagram рассказала фудблогер с ником viktoria__cooking. Она также показала, как готовит печеночный паштет. Он всегда получается нежным и вкусным и понравится даже детям.
Ингредиенты
- Куриная печень – 650 гр
- Чеснок – 4 зуб
- Лук – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Сливочное масло – 100 гр
- Сливки 30-36% – 100мл
- Молотый мускатный орех – 1ч.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Печень хорошо моем, очищаем и выкладываем на противень застеленный пергаментом.
2. Выкладываем нарезанный лук, морковь и несколько зубчиков чеснока.
3. Добавляем соль, перец, мускатный орех и выкладываем сверху нарезанное кубиками сливочное масло.
4. Запекаем при 170 градусах в течение 40 минут.
5. После запекания все перекладываем в глубокую мисочку, в том числе и жидкость, добавляем тёплые сливки и взбиваем блендером до однородности. По желанию можно добавить еще немного сливочного масла.
6. Перекладываем в посуду, в которой будем хранить паштет и когда она остынет перекладываем в холодильник до застывания.
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