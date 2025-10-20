Печеночный паштет будет значительно вкуснее, если добавить к нему сочную сезонную тыкву. Плод придаст блюду приятную сладковатую ноту и кремовую текстуру. Закуска отлично подходит и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета с тыквой опубликована на странице фудблогера kristin buleziuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

тыква – 100 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

жирные сливки – 200 мл.

сливочное масло – 50 г

соль, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Очищаем овощи и нарезаем крупными кубиками.

2. Печень режем на кусочки.

3. Все складываем в форму, солим, перчим по вкусу.

4. Заливаем сливками, добавляем сливочного масла и запекаем в духовке 50 минут при температуре 220 градусов.

5. После запекания оставляем немного застыть.

6. Сверху топим сливочное масло по желанию.

