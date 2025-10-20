Видео дня
Печеночный паштет точно не будет горчить: добавьте сочную тыкву
Печеночный паштет будет значительно вкуснее, если добавить к нему сочную сезонную тыкву. Плод придаст блюду приятную сладковатую ноту и кремовую текстуру. Закуска отлично подходит и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета с тыквой опубликована на странице фудблогера kristin buleziuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- тыква – 100 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- жирные сливки – 200 мл.
- сливочное масло – 50 г
- соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Очищаем овощи и нарезаем крупными кубиками.
2. Печень режем на кусочки.
3. Все складываем в форму, солим, перчим по вкусу.
4. Заливаем сливками, добавляем сливочного масла и запекаем в духовке 50 минут при температуре 220 градусов.
5. После запекания оставляем немного застыть.
6. Сверху топим сливочное масло по желанию.
