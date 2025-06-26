Печеночный торт – любимое блюдо во многих семьях. Но его можно сделать значительно вкуснее, если добавить несколько ингредиентов в начинку.

Идея приготовления вкусного печеночного торта с плавленым сыром и грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

молоко – 250 мл.

мука – 3 ст.л. с горкой

яйца – 2 шт.

масло – 3 ст.л.

специи

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 2 шт.

морковь

лук

шампиньоны – 250 г

майонез

Способ приготовления:

1. К печени добавить яйца, муку, специи и масло.

2. Все взбить погружным блендером до однородности, чтобы не было комочков.

3. растительное масло мы добавляли в тесто, поэтому на сковородку добавлять не будем, можно перед началом только смазать и все.

4. Обжарить на среднем огне печеночные блины с двух сторон. Перевернуть вовремя, чтобы они не пригорели.

5. Грибы и лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

6. Морковь натереть на мелкой терке.

7. На сковородку налить масло и обжарить овощи. Охладить и добавить натертые плавленые сырки и майонез.

8. На каждый блинчик выложить начинку, и на верх блинчик.

9. Выложить поочередно слои, пока не закончатся все ингредиенты.

10. Верх тортика смазать майонезом, а сверху посыпать натертым яйцом, добавить зелень и обжаренные слайсами грибы.

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