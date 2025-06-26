Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Печеночный торт – любимое блюдо во многих семьях. Но его можно сделать значительно вкуснее, если добавить несколько ингредиентов в начинку.

Идея приготовления вкусного печеночного торта с плавленым сыром и грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • молоко – 250 мл.
  • мука – 3 ст.л. с горкой
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • специи

Ингредиенты для начинки:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • морковь
  • лук
  • шампиньоны – 250 г
  • майонез

Способ приготовления:

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

1. К печени добавить яйца, муку, специи и масло.

2. Все взбить погружным блендером до однородности, чтобы не было комочков.

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

3. растительное масло мы добавляли в тесто, поэтому на сковородку добавлять не будем, можно перед началом только смазать и все.

4. Обжарить на среднем огне печеночные блины с двух сторон. Перевернуть вовремя, чтобы они не пригорели.

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

5. Грибы и лук почистить и нарезать мелкими кубиками.

6. Морковь натереть на мелкой терке.

7. На сковородку налить масло и обжарить овощи. Охладить и добавить натертые плавленые сырки и майонез.

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

8. На каждый блинчик выложить начинку, и на верх блинчик.

9. Выложить поочередно слои, пока не закончатся все ингредиенты.

10. Верх тортика смазать майонезом, а сверху посыпать натертым яйцом, добавить зелень и обжаренные слайсами грибы.

Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса

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