Печеночный торт по-новому: что добавить в начинку для лучшего вкуса
Печеночный торт – любимое блюдо во многих семьях. Но его можно сделать значительно вкуснее, если добавить несколько ингредиентов в начинку.
Идея приготовления вкусного печеночного торта с плавленым сыром и грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- молоко – 250 мл.
- мука – 3 ст.л. с горкой
- яйца – 2 шт.
- масло – 3 ст.л.
- специи
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- морковь
- лук
- шампиньоны – 250 г
- майонез
Способ приготовления:
1. К печени добавить яйца, муку, специи и масло.
2. Все взбить погружным блендером до однородности, чтобы не было комочков.
3. растительное масло мы добавляли в тесто, поэтому на сковородку добавлять не будем, можно перед началом только смазать и все.
4. Обжарить на среднем огне печеночные блины с двух сторон. Перевернуть вовремя, чтобы они не пригорели.
5. Грибы и лук почистить и нарезать мелкими кубиками.
6. Морковь натереть на мелкой терке.
7. На сковородку налить масло и обжарить овощи. Охладить и добавить натертые плавленые сырки и майонез.
8. На каждый блинчик выложить начинку, и на верх блинчик.
9. Выложить поочередно слои, пока не закончатся все ингредиенты.
10. Верх тортика смазать майонезом, а сверху посыпать натертым яйцом, добавить зелень и обжаренные слайсами грибы.
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