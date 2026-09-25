Печеночный торт с грибами: простой рецепт нежной закуски
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Печеночный торт с грибами готовят из тонких блинчиков на основе куриной печени и простой овощной начинки. Слои дополняют обжаренными шампиньонами, луком, морковью и сметаной, а сверху закуску украшают вареным яйцом и зеленым луком. Самое главное после сборки – не подавать торт сразу, а оставить его в холодильнике как минимум на несколько часов. За это время печеночные блинчики хорошо пропитаются начинкой, станут мягче и сочнее.
Идея приготовления сытного печеночного торта опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- молоко – 150 мл.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 20 г
- кукурузный крахмал – 20 г
- соль – по вкусу
- сливочное масло – 10 г
Для начинки:
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для украшения:
- яйцо – 1 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- сметана – для смазывания
Способ приготовления:
1. Куриную печень промойте и, при необходимости, очистите от пленок. Переложите ее в чашу блендера, влейте молоко, добавьте яйцо, муку, кукурузный крахмал и соль.
2. Взбейте всё блендером до однородной консистенции. Тесто должно получиться довольно жидким, примерно таким, как для тонких обычных блинов.
3. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.
4. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её сливочным маслом. Наливайте небольшие порции печеночного теста и распределяйте тонким слоем по поверхности. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до готовности.
5. Готовые печеночные блинчики сложите стопкой и оставьте остывать.
6. Тем временем приготовьте грибную начинку. Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на отдельной сковороде. Готовьте их до тех пор, пока лишняя жидкость полностью не испарится.
7. Лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до мягкости. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё 3–4 минуты, периодически помешивая.
8. После этого смешайте овощи с грибами, добавьте сметану, соль и черный молотый перец. Перемешайте и снимите начинку с огня.
9. Когда блины и начинка остынут, можно собирать печеночный торт. На тарелку положите первый печеночный блин, равномерно распределите по нему грибную начинку. Накройте следующим блином и повторите слои.
10. Продолжайте складывать торт, пока не закончатся печеночные блинчики и начинка. Верхний блинчик смажьте тонким слоем сметаны.
11. Для украшения отварите яйцо, остудите и натрите на мелкой тёрке. Посыпьте им верх торта и добавьте мелко нарезанный зелёный лук.
12. Готовый печеночный торт нужно поставить в холодильник как минимум на 2 часа. Еще лучше оставить его на ночь. За это время слои хорошо пропитаются начинкой, а закуска станет мягкой и сочной. Перед подачей нарежьте торт на порционные кусочки.
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