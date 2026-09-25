Печеночный торт с грибами: простой рецепт нежной закуски

Печеночный торт с грибами готовят из тонких блинчиков на основе куриной печени и простой овощной начинки. Слои дополняют обжаренными шампиньонами, луком, морковью и сметаной, а сверху закуску украшают вареным яйцом и зеленым луком. Самое главное после сборки – не подавать торт сразу, а оставить его в холодильнике как минимум на несколько часов. За это время печеночные блинчики хорошо пропитаются начинкой, станут мягче и сочнее.

Идея приготовления сытного печеночного торта опубликована на странице nastya dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 300 г

молоко – 150 мл.

яйцо – 1 шт.

мука – 20 г

кукурузный крахмал – 20 г

соль – по вкусу

сливочное масло – 10 г

Для начинки:

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 3 ст. л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для украшения:

яйцо – 1 шт.

зеленый лук – по вкусу

сметана – для смазывания

Способ приготовления:

1. Куриную печень промойте и, при необходимости, очистите от пленок. Переложите ее в чашу блендера, влейте молоко, добавьте яйцо, муку, кукурузный крахмал и соль.

2. Взбейте всё блендером до однородной консистенции. Тесто должно получиться довольно жидким, примерно таким, как для тонких обычных блинов.

3. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте.

4. Хорошо разогрейте сковороду. При необходимости слегка смажьте её сливочным маслом. Наливайте небольшие порции печеночного теста и распределяйте тонким слоем по поверхности. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон до готовности.

5. Готовые печеночные блинчики сложите стопкой и оставьте остывать.

6. Тем временем приготовьте грибную начинку. Шампиньоны мелко нарежьте и обжарьте на отдельной сковороде. Готовьте их до тех пор, пока лишняя жидкость полностью не испарится.

7. Лук нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до мягкости. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё 3–4 минуты, периодически помешивая.

8. После этого смешайте овощи с грибами, добавьте сметану, соль и черный молотый перец. Перемешайте и снимите начинку с огня.

9. Когда блины и начинка остынут, можно собирать печеночный торт. На тарелку положите первый печеночный блин, равномерно распределите по нему грибную начинку. Накройте следующим блином и повторите слои.

10. Продолжайте складывать торт, пока не закончатся печеночные блинчики и начинка. Верхний блинчик смажьте тонким слоем сметаны.

11. Для украшения отварите яйцо, остудите и натрите на мелкой тёрке. Посыпьте им верх торта и добавьте мелко нарезанный зелёный лук.

12. Готовый печеночный торт нужно поставить в холодильник как минимум на 2 часа. Еще лучше оставить его на ночь. За это время слои хорошо пропитаются начинкой, а закуска станет мягкой и сочной. Перед подачей нарежьте торт на порционные кусочки.

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